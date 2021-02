Angola: "Catoca Mulher Rural" dispose de 10 millions de kwanzas pour les femmes entreprenantes

Luena — Fondation Brilhante a mis à disposition 10.800.000 kwanzas pour soutenir les femmes en situation de vulnérabilité à Moxico, dans le cadre d'un programme appelé "Catoca Mulher Rural" (Catoca femme rurale).

Le projet, financé par cette institution qui veille à la politique sociale de l'ENDIAMA E.P, prévoit de soutenir 300 jeunes femmes qui vivent et travaillent en milieu rural, dont l'activité génère des revenus.

Le processus d'inscriptions pour avoir accès au crédit à la femme rurale a lieu du 8 au 19 février en cours. Chacune des 300 femmes recevra 36 000 kwanzas.

Le crédit est destiné exclusivement aux personnes qui n'ont jamais bénéficié d'incitations de l'État.

Se confiant à l'ANGOP, la directrice du Cabinet provincial de l'Action sociale, de la famille et de l'égalité des sexes à Moxico, Ester Vumbi Celestino, a déclaré que les postes vacants sont répartis par municipalité, notamment Alto Zambeze, Luchazes et Luau ont 35 places chacune, Bundas et Cameia, 30 chacune, et Camanongue, Léua et Luacano, tous avec 25 chacune.

Cependant, 60 crédits sont disponibles pour la municipalité de Moxico (siège), la plus peuplée de la province.

Parmi les exigences, Ester Vumbi Celestino a souligné le facteur âge (entre 18 et 20 ans), l'engagement à travailler et à rembourser l'argent.

Le projet, financé par cette institution qui veille à la politique sociale de l'ENDIAMA E.P, prévoit de soutenir 300 jeunes femmes qui vivent et travaillent en milieu rural, dont l'activité génère des revenus.

Le processus d'inscriptions pour avoir accès au crédit à la femme rurale a lieu du 8 au 19 février en cours. Chacune des 300 femmes recevra 36 000 kwanzas.

Le crédit est destiné exclusivement aux personnes qui n'ont jamais bénéficié d'incitations de l'État.

Se confiant à l'ANGOP, la directrice du Cabinet provincial de l'Action sociale, de la famille et de l'égalité des sexes à Moxico, Ester Vumbi Celestino, a déclaré que les postes vacants sont répartis par municipalité, notamment Alto Zambeze, Luchazes et Luau ont 35 places chacune, Bundas et Cameia, 30 chacune, et Camanongue, Léua et Luacano, tous avec 25 chacune.

Cependant, 60 crédits sont disponibles pour la municipalité de Moxico (siège), la plus peuplée de la province.

Parmi les exigences, Ester Vumbi Celestino a souligné le facteur âge (entre 18 et 20 ans), l'engagement à travailler et à rembourser l'argent.