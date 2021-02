Madagascar: Akaiky Banky - Un nouveau modèle bancaire innovant chez Société Générale Madagasikara

En choisissant d'adapter son modèle d'agence dans un format plus allégé, Société Générale Madagasikara entend jouer son rôle d'acteur de l'économie en stimulant la croissance et l'emploi dans les zones à potentiel.

Proximité. La banque Société Générale Madagasikara lance son nouveau format d'agence « Akaiky Banky » pour se rapprocher de sa clientèle. Ce format d'agence « light » a été déployé afin de faciliter l'accès aux produits et services bancaires en dehors des agences classiques.

Maîtres-mots

Deux nouveaux Akaiky Banky ont ainsi été déployés depuis le 15 décembre, le premier à Ambatolampy à la sortie Sud de la capitale et le second à Anosiala. A travers ce nouveau concept, Société Générale Madagasikara met en avant l'accompagnement, la disponibilité et le conseil comme maîtres-mots. En effet, « Akaiky Banky se veut être une réponse adaptée aux besoins réels de la population, à savoir des services essentiels et de proximité.

Concrétisant ainsi pour les populations desservies la raison d'être du groupe Société Générale qui est de construire ensemble avec ses clients un avenir meilleur et durable en apportant des solutions financières responsables et innovantes ». Grâce à ces services essentiels « Akaiky Banky », les clients pourront notamment ouvrir un compte, souscrire à des produits, demander un crédit, réaliser des retraits sur DAB, faire des retraits et des mises à disposition aux guichets, remettre des chèques et des ordres de virements domestiques et internationaux, acheter ou vendre des devises

Inclusion financière

Ce nouveau dispositif montre clairement la volonté de Société Générale Madagasikara d'accompagner la croissance économique en favorisant l'inclusion financière à travers de nouveaux modèles de distribution qui tiennent compte des enjeux RSE. Tout ceci est en phase avec la stratégie de notre Groupe à travers le programme Grow with Africa. « L'objet de cette initiative est de soutenir nos clients dans leurs projets, prendre en compte les besoins importants de la population, notamment celle en zone éloignée, soutenir l'économie locale au travers d'un dispositif innovant », témoigne Tina Dreyer, Directeur de la Clientèle de Particuliers et de Professionnels de la Société Générale Madagasikara.

Le déploiement des « Akaiky Banky » fait partie intégrante de la stratégie de la banque orientée vers la satisfaction client et l'innovation au service des clients. Elle s'additionne aux différents dispositifs de transformation mis en place par la banque pour favoriser l'accès aux services financiers de ses clients et futurs clients. Parmi ceux-ci, l'ouverture d'une Agence Prêt Immobilier, dédiée à l'accompagnement des projets immobiliers, la Maison de la PME et l'extension des horaires d'ouverture des agences.