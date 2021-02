Ile Maurice: Banque de Maurice - Mandat étendu pour le gouverneur Harvesh Seegolam

Le gouverneur de la Banque de Maurice a vu son contrat étendu pour une période de trois ans à partir du 1er mars 2021. Idem pour ses deux adjoints, Mardayah Kona Yerukunondu et Hemlata Sadhna Sewraj-Gopal.

Cette annonce fait suite à la décision prise et communiquée par le bureau de la présidence et ce sur la recommandation du Premier ministre, Pravind Jugnauth. Le président de la République, Prithvirajsing Roopun, s'est appuyé sur l'article 13 de la Bank of Mauritius Act 2004 pour reconduire l'équipe dirigeante à ce mandat.

Harvesh Seegolam et ses deux gouverneurs avaient été nommés à ces postes le 1er mars dernier pour une période initiale d'une année, en vue de remplacer l'ex-équipe dirigeante. Nommément Yandranath Googoolye et ses deux adjoints, Renganaden Padayachy, nommé entre-temps ministre des Finances et Vikram Punchoo.