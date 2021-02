Ile Maurice: Cour d'investigation sur le Wakashio - Le Chief Officer confronté à une conversation au moment de l'échouement

Il a une nouvelle fois témoigné dans le cadre de l'enquête initiée pour faire la lumière sur l'échouement du MV Wakashio. Hitihamillage Subodha Janendra Tilakaratna a été longuement interrogé par le président de la Cour d'investigation, Abdurafeek Hamuth et ses deux assesseurs, Jean Mario Genevieve Marine Engineer et Johnny Lam Kai Leung, Marine Surveyor, ce mardi 9 février.

Pour la séance du jour, le Chief Officer a été confronté à de nombreux documents, incluant les enregistrements du Voyage Data Recorder (VDR), semblable à la boîte noire sur les avions. L'appareil enregistre les différentes données sur un navire qui peuvent être utilisées pour la reconstitution des détails du voyage et des informations vitales lors d'une enquête sur un accident. Abdurafeek Hamuth l'a interrogé sur une conversation entre lui et le capitaine du vraquier au moment où l'échouement a eu lieu, soit à 19h27. «Le capitaine a dit d'arrêter le moteur. Nous avons échoué. On aurait dû activer cette chose. C'était quoi? ».

Le Chief Officer a fait comprendre que le capitaine faisait peut-être allusion au parallel index technique (Ndlr. Un ensemble de lignes flottantes parallèles les unes aux autres apparaît à l'écran) car elle permet de garder une distance sécuritaire des côtes et du coup augmenter la sécurité de navigation. Autre révélation concerne l'absence de note de non-conformité après le naufrage. Selon l'assesseur Johnny Lam Kai Leung qui le questionnait, dans ce document la cause principale de l'accident aurait été mentionnée.

L'on apprendra également qu'aucun appel n'a été enregistré avant la collision. En effet, Le Chief Officer a affirmé que la radio était allumée sur la fréquence 16 pour une communication générale. La seule communication qu'il a entendu était entre deux navires, soit entre 16 heures et 17 heures. Interrogé par Me Kushal Lobine, avocat du Japan P&I Club, il a confirmé que ce n'est qu'à 20h10 qu'un appel a été enregistré entre le capitaine et la National Coast Guard.