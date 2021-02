Ile Maurice: Fermeture d'entreprise - Les employés de Texto Ltd toujours en attente de leur compensation

«Absurde et incompréhensible. » Tel est le ressenti des anciens employés de la compagnie Texto Ltd, qui a cessé ses opérations le 14 décembre 2017. Et les travailleurs confirment qu'ils n'ont toujours pas obtenu de compensation.

Face à ce problème de taille, ils se sont tournés vers le président de la Textile Manufacturing and Allied Industries Worker's Union, Fayzal Ally Beegun, qui tape du poing sur la table face à cette situation. «Où se trouve la loi ? Pour que les travailleurs soient protégés. Trois ans depuis qu'ils attendent leur compensation.» Le syndicaliste se demande si les travailleurs ne doivent pas une nouvelle fois manifester pour que le gouvernement réagisse. «Je demande au ministre du Travail, Soodesh Callichurn, de réagir au plus vite. On demande toujours aux employés de la patience, mais après trois ans, la patience commence à s'estomper.»

Par ailleurs, en ce qui concerne Tara et Rossana Textiles, le syndicaliste attend toujours des réponses du ministère du Travail, pour savoir quand les employés obtiendront leur dû. «Les local leaves et boni de fin d'année de 2019 leur ont déjà été versés en 2020. Ils ont aussi obtenu un mois de préavis. Mais les travailleurs attendent toujours l'obtention de leur compensation.» Les travailleurs dans cette situation espèrent que le ministre va réagir face à leur détresse. «Parmi ces employés, certains comptent plus de 30 ans d'expérience. Vu leur âge avancé, soit entre 45 et 50 ans, ils n'arrivent pas à obtenir un nouveau travail dans une usine. Pourtant, ils ont l'expérience requise pour travailler.»

Fayzal Ally Beegun soutient que le ministère avait fait comprendre que d'ici fin janvier, une solution allait être trouvée mais jusqu'à présent, il ne se passe rien. «Ils ont des enfants qui sont toujours à l'école et l'argent se fait rare.» En tout cas, le syndicaliste prévoit une manifestation pacifique le 16 février dans les rues de Port-Louis et avance que l'avocat Rama Valayden devrait rejoindre cette rencontre.