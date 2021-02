Sahara Occidental: Travaux du Forum social sahraoui avec la participation d'acteurs régionaux et internationaux

Les travaux du Forum social sahraoui , ont débuté mardi matin, au siège de l'Union de la jeunesse de Saguia El-Hamra et Rio de Oro (UJSARIO), dans les camps de réfugiés sahraouis, avec la participation de plusieurs acteurs régionaux et internationaux.

La présidente de l'organisation internationale "CISP", activant dans le domaine humanitaire et qui a participé à l'organisation du forum, Maura Viezzoli, a affirmé lors de son intervention en visioconférence, que son organisation "active depuis 1984 dans les camps des réfugiés sahraouis aux côtés de la société civile, notamment les jeunes qui ont besoin de soutien et d'assistance "pour faire face aux défis et aux conditions difficiles.

De son côté, le secrétaire général de l'UJSARIO, Mohamed Saeed Dadi, a déclaré dans son intervention que "le forum intervient dans une conjoncture délicate et sensible à la lumière de la marche de la lutte du peuple sahraoui, d'autant plus qu'il vit une autre époque distinguée dans sa bataille de libération".

M.Dadi a appelé les participants au forum à l'importance d'approfondir le débat afin d'atteindre des résultats à même de fournir des modèles pratiques qui permettraient aux jeunes de jouer un rôle distinct dans la bataille de l'édification et de constituer un nouveau jalon dans le cadre de la complémentarité institutionnelle.

Et d'ajouter que la conclusion de ce projet de solidarité est incarnée par ce forum auquel participe des organisations non gouvernementales activant dans les camps de réfugiés sahraouis qui assurent son organisation en collaboration avec l'UJSARIO, CISP, OXFAM, le Conseil danois pour les refugiés (DRC).

Ce forum dont les travaux se poursuivent trois jours comprend trois workshops organisés au niveau des camps de Smara, Aousserd et Boujdour.

Les travaux de ces ateliers portent essentiellement sur le pillage des ressources sahraouies au vu du droit international outre le rôle axial des organisations de la société civile dans la prise en charge des besoins humanitaires lors des crises en sus du rôle du legs culturel en tant qu'outil de dialogue.