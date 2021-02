Algérie: Développement hors hydrocarbures - Développer la microélectronique comme alternative stratégique

Alger — Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, a mis en avant mardi à Alger la nécessité de développer la microélectronique en tant qu'alternative stratégique pour le développement économique hors hydrocarbures.

Présidant l'ouverture d'une Journée d'étude sur le Plan stratégique national de développement de la microélectronique à l'horizon 2030, en présence de membres du Gouvernement, M. Benziane a précisé que "la microélectronique impacte tous les secteurs économiques et revêt un caractère central et vital dans l'économie mondiale, notamment dans l'économie numérique sous toutes ses formes".

La stratégie nationale de développement de la microélectronique répond aux récentes orientations politiques et stratégiques de l'Algérie qui vise à faire de la recherche scientifique, de l'innovation technologique et de l'économie de la connaissance des leviers du développement socioéconomique, a soutenu M. Benziane.

Soulignant l'impérative conjugaison des efforts de tous le acteurs pour concrétiser cette stratégie, M. Benziane a également mis en avant la nécessité de jeter des passerelles entre l'Université et les sociétés économiques et placer les préoccupations de ces dernières au centre des intérêts de l'Université et vice-versa.

Le Plan stratégique a été élaboré dans le sillage du "Livre blanc" sur la recherche et l'innovation en microélectronique, présenté et examiné lors du Workshop organisé récemment à Sidi Bel Abbès.

A cette occasion, le ministre a rappelé les mécanismes juridiques mis en place dans notre pays pour la réussite de ce Plan stratégique, dont la loi 15-21 de 2015 portant loi d'orientation sur la recherche scientifique et le développement technologique, ainsi que les textes d'application à l'origine de la création de plusieurs structures de recherche, telles que les réseaux et les services de recherche communs, les entités de recherche mixte et le Fonds de financement des start-up.