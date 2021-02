Algérie: Cybercriminalité - Intensifier les efforts pour préserver la sécurité du pays et des citoyens

Alger — Le ministre de la Communication, Porte-parole du Gouvernement, Ammar Belhimer a affirmé, mardi à Alger, que les graves retombées de la cybercriminalité impliquaient l'intensification des efforts en vue de préserver la sécurité et l'intégrité du pays et des citoyens.

"Vu les graves dangers de la cybercriminalité, nous sommes tous tenus d'intensifier les efforts dans la cadre d'une vision intégrée sous-tendue par la complémentarité et la coordination entre les différents intervenants, à l'instar des mosquées, des établissements éducatifs, des médias et du mouvement associatif en vue de contribuer à la préservation de la sécurité de notre pays et nos concitoyens", a indiqué le ministre dans une allocution prononcée à l'occasion d'une journée parlementaire sur la "Cybercriminalité et ses retombées sur la sécurité du pays et du citoyen" organisée au Cercle national de l'Armée.

Abondant dans le même sens, il a relevé que le Monde qui a célébré récemment "la Journée mondiale pour un Internet plus sûr", a pris conscience des dangers de la cybercriminalité qui est devenue "une réalité effrayante" imposée par le développement technologique et numérique effréné, voire une conséquence malheureuse de la déviation de l'Homme et des mauvais usages des sciences et des innovations".

Pour le ministre, ce type de crimes "est plus dangereux (...) que les guerres traditionnelles où l'ennemi est connu, car l'adversaire dans ce cas précis recourt à des logiciels dangereux pour violer la vie privée des gens et nuire à leur statut social et carrière professionnelle".

"85% des sites algériens ciblés par cette étude ne disposent pas de ce certificat malgré son importance", a-t-il déploré, précisant que "le retard accusé par rapport à un monde virtuel très accéléré, a encouragé le Darknet à faire du chantage aux consommateurs et à pirater leurs données notamment durant le confinement sanitaire".

Un documentaire sur la cybercriminalité et ses retombées sur la patrie et le citoyen a été projeté lors de cette journée parlementaire.

Aussi, des enseignants universitaires et des cadres de la sûreté ont évoqué, dans leurs interventions, les causes, les répercussions et les méthodes de lutte contre la cybercriminalité.