Algérie: Réduire les importations agricoles de 2,5 milliards de dollars à l'horizon 2024

Alger — Le ministre de l'Agriculture et du développement rural, Abdelhamid Hamdani, a indiqué que la feuille de route du secteur tracée jusqu'en 2024 permettra de réduire la facture d'importation des produits agricoles à hauteur de 2,5 milliards de dollars.

Lors d'une audition organisée par la commission de l'agriculture et du développement rural du Conseil de la nation sur la feuille de route du secteur à l'horizon 2024, le ministre a précisé que la réduction sensible de la facture d'importation notamment des produits de base comme les céréales, le sucre, la poudre de lait et l'huile figurait parmi les principaux objectifs du secteur.

Cette feuille de route permettra de réduire la facture d'importation du blé tendre (-400 millions de dollars), des huiles (-983 millions de dollars), du sucre (-555 millions de dollars), du maïs (-17,6 millions de dollars), des tomates industrielles (-55 millions de dollars), des graines de pommes de terre (-42 millions de dollars) et de l'ail (-12 millions de dollars).

Le secteur entend également renforcer la production céréalière pour atteindre 71 millions de quintaux d'ici à 2024, dont 10% dans les wilayas du sud.

Concernant le blé tendre, le ministre a souligné que l'Etat continuera à subventionner le pain. Quant aux autres produits fabriqués à base de blé tendre, les producteurs devront payer son prix réel.

L'Algérie importe pour 164 milliards de dinars de blé tendre destiné à la fabrication du pain. Les mesures de renforcement de sa production et de contrôle de l'utilisation de la partie subventionnée permettront d'économiser 36 milliards de dinars.

Dans ce cadre, un cahier des charges a été mis en place entre les minoteries, les boulangeries et l'Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) et les quantités destinées aux boulangeries et aux grossistes seront contrôlées.

Le budget alloué par l'Etat à la subvention du sachet de lait dépasse 40 mds Da/an, et ce en plus de la subvention financière destinée à l'importation de la poudre de lait, a-t-il rappelé.

Pour le maïs , les besoins nationaux se chiffrent, selon l'exposé du ministre, à 4,5 millions de tonnes, représentant un montant de près 900 millions UDS. Le secteur œuvre à cultiver le maïs sur 18.000 ha, en vue de produire 88.000 tonnes en 2021, ce qui réduira la facture de son importation d'un taux de 2%.

S'agissant des huiles, les besoins nationaux s'élèvent à 583 millions USD, soit une quantité d'1 million de tonne par an et 600 millions USD de résidus de soja, avec une quantité de 1,4 million de tonnes par an.

Dans ce cadre, le secteur oeuvre à organiser les zones de production à travers les wilayas du pays, ce qui permet de déterminer une cartographie des surfaces agricoles, à l'horizon 2030.

A titre d'exemple, le secteur est parvenu à cultiver la pomme de terre par l'emploi des semences locales à hauteur de 80%.

De surcroît, 13 complexes frigorifiques devront être réceptionnés, pendant l'année 2021.

Concernant le financement via les deux crédits Rfig et Ettahadi, le ministre a fait état du recensement de 13.000 dossiers, dont 87 % ont été étudiés concernant 400.000 ha.

D'autre part, le secteur vise à consolider l'exploitation des oasis, moyennant 668 millions USD destinés aux petites exploitations et à la valorisation des productions camelines.

Il sera également question de stimuler le développement dans les zones montagneuses à travers l'ouverture des sentiers, le rapprochement des sources d'eau et l'encouragement de la plantation d'arbres fruitiers.

En matière de remise en état des terres, le ministre a souligné que le secteur œuvre pour la récupération des terres inexploitées et poursuit l'assainissement des terres concédées par voie de concession, notamment dans le Sud, où 600.000 hectares ont été récupérés sur 750.000 non restaurés, en sus du parachèvement du recensement des investisseurs sans titres pour les prendre en charge et régler leur situation.

Lancement du recensement agricole global en mars prochain

Le secteur prévoit également le lancement du recensement agricole global en mars prochain, a indiqué le ministre qui explique que ce recensement permettra la mise en place d'une base de données nationale et la mise à jour des informations relatives au secteur, ce qui garantira une meilleure vision et une transparence des indicateurs.

Il a été aussi question de la prise des mesures d'approvisionnement des éleveurs en son et du lancement d'une opération de vaccination du bétail, en utilisant la puce électronique dans le cadre d'un projet de partenariat avec l'Union européenne (UE) qui sera prochainement généralisé à toutes les wilayas du pays.

Pour M. Hemdani, le secteur est amené à améliorer le climat d'affaires et encourager les investissements dans le Sud à travers la relance de l'investissement structuré et intégré dans les agricultures stratégiques.