Gabon/Mali: Transfert - Merlin Tandjigora désormais au Mali

L'international gabonais Merlin Abdoulaye Tandjigora Koumba vient de parapher un contrat d'une année avec le Djoliba AC du Mali. L'ancien milieu de terrain du FC Metz qui évoluait encore à l'US Vimy en National 3 française a choisi le club de Bamako pour relancer sa carrière.

Une année, plus une en option, c'est la durée du contrat qui lie Merlin Abdoulaye Tandjigora et son nouveau club, le Djoliba AC. Le milieu de terrain gabonais rejoint le club le plus titré du Mali entrainé cette saison par son compatriote Saturnin Ibéla, qui a aussi signé chez les « Rouges » il y a maintenant quelques semaines.

Après des expériences mitigées en Chine et au Portugal, Merlin Tandjigora qui était encore sociétaire de Vimy il y a quelques semaines, était la priorité de Saturnin Ibéla dans la short-liste des transferts du club bamakois. Aujourd'hui avec les hippopotames après avoir connu sept clubs en Europe, celui dont le père est malien d'origine, va donc se relancer dans le championnat malien où le Djoliba compte reconquérir le titre de champion qu'ils n'ont plus gagné depuis 2012, et « Tandji » sera très attendu par son nouvel employeur.