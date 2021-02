Afrique: CAF Ligue des Champions - Le MC Alger veut bien débuter face au Zamalek

Le MC Alger débute sa campagne africaine en CAF Ligue des Champions face au Zamalek, vendredi 12 février au Caire, pour le compte de la 1ère journée de la phase de groupe de la compétition.

Le MC Alger, qui traverse une crise, de mieux préparer son premier rendez-vous des poules de la Ligue des champions de la CAF, vendredi prochain au stade du Caire face au Zamalek pour le compte du groupe D. Le nouvel entraineur du Mouloudia d'Alger, Abdelkader Amrani, s'est exprimé sur ses objectifs contre le géant du Caire. Le technicien vise un bon résultat.

« On a un match important vendredi au Caire face à une équipe du Zamalek qui est leader de son championnat et qui a le vent en poupe. Mon vrai travail va débuter lundi pour bien préparer le rendez-vous de la Champions League, a confié Abdelkader Amrani. Il faut savoir une chose, que les objectifs du club ne vont pas changer. On jouera les premiers rôles, car vu les moyens humains et financiers dont dispose le club, on n'a pas le droit de jouer les seconds rôles. Il ne faut pas oublier aussi que le MCA est le club le plus populaire d'Algérie et c'est tout à fait normal qu'on joue les premiers rôles pour offrir un titre à nos supporters. Je peux vous dire aussi que si on ne joue pas les premiers rôles, on ne peut pas progresser. »