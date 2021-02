Sénégal: Ligue 1 - Boulaye Dia, le Sénégalais sur son passé difficile

Boulaye Dia, l'attaquant international sénégalais est revenu sur son passé difficile avant de devenir footballeur professionnel.

Passé par des difficultés au moment où le football n'était une priorité de sa vie, Boulaye Dia écrit aujourd'hui son histoire avec le ballon rond. Alors qu'il était dans l'obligation de trouver un travail, l'attaquant du Stade de Reims a été employé dans une usine en 2017. Mais malgré les hauts et les bas, Boulaye Dia est devenu en 2021, le 3è meilleur buteur de la Ligue 1 française.

Interviewé par France Football, Boulaye Dia est revenu sur son passé douloureux.

«Mes frères étaient partis faire leur vie, mes parents ne travaillaient pas. C'était à moi d'y aller... Ils n'auraient jamais dit : "Va travailler." Ça s'est fait naturellement. Le foot n'était plus la priorité. C'était momentané, je le savais. Le boulot le plus dur ? À l'usine, derrière une presse. C'est la routine. Tu te lèves tous les jours pour faire la même chose. C'est usant. Ça forge. J'étais heureux parce qu'il faut toujours être heureux ! On a toujours une chance que les autres n'ont pas. J'étais en mission. Mes parents étaient fiers. Ma mère m'a toujours dit d'aller travailler et que le foot n'était pas un métier... (Il sourit.) Elle préférait me voir là-bas plutôt que de faire des essais à droite, à gauche, et me perdre», a confié le Lion de la Téranga.