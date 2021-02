Afrique: Salah, Mané et Mahrez, meilleurs joueurs africains de la décennie 2011-2020

Mohamed Salah, Sadio Mané et Riyad Mahrez sont les trois meilleurs joueurs africains de la décennie 2011-2020. Ainsi en a décidé l'International Federation of Football History & Statistics (IFFHS) qui vient de rendre public son classement.

Mohamed Salah a été élu meilleur joueur africain sur la période allant de 2011 à 2020 et est suivi respectivement de Sadio Mané, son coéquipier à Liverpool et Ryad Mahrez de Manchester City.

Très bon depuis son arrivée chez les Reds, Salah a été champion d'Angleterre avec Chelsea en 2014-2015 avant de décrocher de nouveau le titre la saison dernière. Meilleur buteur du championnat anglais en 2018 et 2019, l'Egyptien a également remporté la Ligue des Champions en 2019 avec Liverpool. Un trophée auquel s'ajoutent le Mondial des Clubs (2019) et une Supercoupe d'Europe (2019/2020). Sur la décennie, Salah pèse 188 buts et 95 passes décisives.

Sadio Mané, pour sa part, a remporté la Premier League la saison dernière avec Liverpool et la Ligue des champions en 2019. Le Sénégalais a également été meilleur buteur du championnat en 2019 et l'un des éléments clés des Reds ces dernières saisons. Mané compte 163 buts et 86 passes décisives sur la décennie.

Découvert lors de la saison 2015-2016 où il a été champion d'Angleterre avec Leicester City, Mahrez a joué 60 matchs en Ligue 2 française avant de rejoindre les Foxes. Il a également été champion d'Angleterre avec les Citizens en 2019.