Congo-Brazzaville: Occasion unique !

Voilà qui ne soulève aucun doute, pour nous en tout cas : le fait que le président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi, prenne la tête de l'Union africaine dans le temps très particulier que nous vivons où les cartes se rebattent l'une après l'autre sur la table du jeu mondial donne une occasion unique à notre continent de faire valoir le rôle qu'il peut et doit jouer dans la gestion présente et à venir de la planète.

Ceci d'abord, bien évidemment, dans le champ très stratégique de la protection de la nature et de la lutte contre le dérèglement climatique, mais aussi et tout aussi fortement dans celui de l'adaptation de la gouvernance mondiale aux réalités de ce début d'un millénaire qui s'annonce pour le moins agité. Deux domaines dans lesquels l'Afrique en général mais tout particulièrement le Bassin du Congo occupent une place essentielle étant donné l'immensité de l'espace qu'ils occupent, le nombre et la jeunesse des humains qui y vivent, la richesse et la diversité de leurs ressources naturelles, bref le capital qu'ils détiennent et dont ils ont hérité des siècles précédents.

Entouré et soutenu par ses pairs, au nombre desquels figure en bonne place notre propre président, Denis Sassou N'Guesso, le successeur de Joseph Kabila a entre les mains tous les moyens nécessaires pour imposer enfin l'Afrique, notre Afrique, comme un acteur incontournable de la scène mondiale. Certes, il lui faut résoudre les problèmes dont il a hérité, problème parmi lesquels figurent en tête de liste les tensions ethniques et religieuses qui dévastent les provinces de l'Est de la RDC, mais les appuis dont il dispose dès à présent au sein de la communauté africaine et dans la communauté internationale sont tels qu'il a la possibilité de franchir les obstacles élevés sur sa route.

Tout indique aujourd'hui que les semaines, les mois à venir marqueront un tournant dans la réforme nécessaire, indispensable, de la gestion des affaires internationales que les superpuissances de l'hémisphère nord dominent avec les effets négatifs que l'actualité souligne jour après jour de façon accablante. Faisons donc en sorte que la voix de notre continent soit mieux entendue, que ses messages soient mieux perçus, que sa responsabilité dans la conduite des affaires humaines soit mieux appréciée. L'occasion est en effet propice !