Congo-Brazzaville: Formation qualifiante - 70 étudiants certifiés pour l'emploi

Le directeur départemental de la formation qualifiante au ministère de l'Enseignement technique et professionnel, Fabrice Ngaboka Morossa, a procédé le 6 février à la remise des certificats de fin de formation à soixante-dix apprenants du Centre d'application aux métiers d'informatiques (CAMI).

Les attestés ont été certifiés dans différentes filières, notamment en : infographie ; assistance de direction et administration ; logistique et transport ; secrétariat administratif ; maintenance des ordinateurs et appareils électroniques ; sécurité réseau et informatique. Chaque promotion a passé six mois. A l'issue de cette formation, les certifiés pourront dorénavant subir une formation modulaire et être prêts à l'emploi.

Pour le coordonnateur du CAMI, Arsène Vembe Moukouma, ces certifications concernaient tous ceux qui sont en formation qualifiante, qui ont le certificat de qualification professionnelle (CQP) octroyé par le ministère de l'Enseignement technique et professionnel. Il s'agit de trois promotions, 2018- 2019 et 2020.

Le coordonnateur du CAMI, s'est tout de même plaint du fait que ces apprenants souffrent de l'épineux problème des stages après leur formation. Le Fonea qui a pour missions la promotion de l'employabilité et de l'apprentissage par des formations qualifiantes et l'auto-entrepreneuriat doit faire des efforts pour faciliter des stages aux certifiés surtout au niveau des sociétés privées.

Patronnant la cérémonie, le directeur départemental de la formation qualifiante et de l'emploi, Fabrice Ngaboka Morossa, a indiqué qu'il s'agit d'un processus qui les unit tous, parce que le CAMI est un centre agréé par le ministère. « Nous, en tant qu'administration départementale, avons la mission d'accompagner CAMI dans la mise en œuvre de son activité. Et cette cérémonie est pour nous une occasion de promouvoir la formation qualifiante afin que les lendemains soient meilleurs », a déclaré le directeur départemental.

S'agissant du placement des apprenants en stages et dans l'orientation vers l'insertion professionnelle, le directeur départemental de la formation qualifiante et de l'emploi, a promis de voir ce problème avec le Fonds national d'appui à l'employabilité et à l'apprentissage (Fonea) qui est l'organe technique du ministère qui se charge des questions d'emplois. « Nous, en tant que direction départementale de la formation qualifiante et de l'emploi, avons aussi notre part à jouer. Effectivement nous accompagnons les centres de formation dans ce sens. Cela fait partie de nos attributions, certes les attributions sans les moyens ne sont rien. Nous continuons à lutter pour avoir les moyens afin de rendre effectives ces missions qui nous sont dévolues par l'État », a-t-il déclaré.

Rappelons que le Fonea a été créé par la loi N° 8-2019 du 9 avril 2019 portant création du Fonds national d'appui à l'employabilité et à l'apprentissage, suite à l'éclatement de l'Office national de l'emploi et de la main-d'œuvre (Onemo).