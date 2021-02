Congo-Kinshasa: Education - La reprise des cours soumise à la baisse de la courbe de contamination à la Covid-19

Le ministre de la Santé, Eteni Longondo, assure qu'il n'y aura pas d'année blanche pour 2020-2021, étant donné que les efforts fournis pur maîtriser cette pandémie tendent à donner de bons résultats.

Le ministre de la Santé, le Dr Eteni Longondo, a fait savoir que les activités scolaires et universitaires dans les provinces les plus touchées par la pandémie de coronavirus pourront reprendre dans les prochains jours. Sans donner des précisions sur la date, ce membre du gouvernement, qui intervenait le 8 février dans une émission sur radiookapi.net, a précisé que ces activités « ne pourront reprendre que lorsque la courbe de contamination à la pandémie de covid-19 va baisser dans ces provinces les plus touchées ».

Notant que bientôt cette pandémie sera maîtrisée, le ministre de la Santé a assuré qu'il n'y aura pas d'année blanche pour les années scolaire et académique en cours.

Marquant les avancées réalisées dans la maitrise de la pandémie, le ministre appelle tout le monde à la patience. « Lors de la première vague, on affirmait qu'il n'y avait pas des contaminations chez les enfants. Mais avec cette deuxième vague, quand vous allez à l'Institut national de recherches biomédicales, et quand vous consultez les données, il y a un grand nombre d'enfants qui souffrent de cette maladie et qui en sont décédés. Nous sommes en train d'atteindre le plateau. Bientôt il y aura la baisse de la courbe.

Il faudra que les enfants sachent que nous sommes en train de les protéger. Ils vont reprendre avec les études. Mais qu'ils soient patients », a-t-il dit, relevant le souci d'éviter d'exposer les enfants et tous les Congolais à cette maladie. « Nous pensons que nous allons maîtriser cette deuxième vague. Nous sommes en train de nous sacrifier pour sauver des vies des Congolais. Il n'y aura pas d'année blanche. Ça je vous le confirme. Mais nous devons d'abord nous occuper de la santé de nos enfants. On ne peut pas les exposer », a-t-il dit.