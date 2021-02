Nigeria: Littérature - Echanges autour d'un roman nigérian

Le Cercle des amis des écrivains noirs engagés (Cene littéraire) a organisé, le 6 février au Centre culturel Jean-Baptiste Tati-Loutard à Pointe-Noire, une matinée de lecture et d'échanges autour du roman « Né un mardi » de l'écrivain nigérian Elnathan John, Prix Les Afriques 2019.

« Jeunesse et violence politico-religieuse », c'est le thème de ces échanges qui ont réuni les écrivains, les élèves et le public. Près de 700 exemplaires sont disponibles dans les rayons de vente au Congo et en République démocratique du Congo. « Sur place, on peut sortir des livres de qualité sans aller en Europe », s'est réjoui Maurice Loubouakou, directeur des Editions LMI et d'ajouter que sa maison d'édition est prête à aider les jeunes auteurs ou écrivains en herbe.

Présentant la Cene littéraire et l'écrivain Elnathan John, l'écrivaine Nicole Mballa Mikolo a signifié que "Né un mardi" a reçu le « Prix Les Afriques 2019 » décerné depuis 2016 par l'association La Cene littéraire dirigée par Flore Agnès Nda Zoa. Un prix qui distingue un écrivain ou écrivaine africain ou afro descendant auteur d'une fiction mettant en exergue une cause humaine, sociétale, idéologique, politique, culturelle, économique ou historique en lien avec l'Afrique ou sa diaspora. "Né un mardi" a remporté aussi le prix de littérature Betty Trask.

Ce roman, a-t-elle ajouté, explore par la voix de Dantala son personnage principal les liens qui peuvent se tisser entre une jeunesse en rupture sociale. La violence et le fondamentalisme religieux. C'est aussi une leçon sur le pouvoir salvateur de l'amitié, de l'amour et de l'éducation. Elnathan John, son auteur est un avocat, romancier satiriste nigérian né en 1982 à Kaduna dans le Nord du Nigeria. Il est également l'auteur d'un recueil de satires Be (Com ) Ing Nigeria publié par Cassava Republic Press , ainsi que d'un roman graphique. L'auteur réside actuellement à Berlin, en Allemagne.

« C'est un roman véritablement réaliste qui fait imbriquer la vie et la mort... une véritable écriture d'une aventure et l'aventure d'une écriture qui se termine par la tolérance et l'amour qui prennent le dessus sur le fatalisme et le désespoir », a dit Alphonse Chardin Nkala, directeur départemental du livre et de la lecture publique de Pointe-Noire.

Véritable hymne à la tolérance et à l'humanisme, ce roman en appelle à la jeunesse à garder sa ligne de rigueur devant toutes sortes de manipulations possibles. Des jeunes qui doivent rester eux-mêmes, seul moyen de tracer leur propre chemin et de bâtir leur vie de manière radieuse.