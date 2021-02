Angola: Manuel Fernandes est le nouveau leader de CASA-CE

Luanda — Le politicien Manuel Fernandes a été nommé nouveau président de la Coalition ample du salut de l'Angola - Coalition électorale (CASA - CE), ce mardi, à Luanda, en remplacement d'André Mendes de Carvalho.

La décision a été confirmée par la porte-parole de la coalition, Cesinanda Xavier, à l'issue d'une réunion du collège électoral de CASA-CE qui s'est terminée mardi.

"Le président Manuel Fernandes a été élu avec trois voix pour et deux abstentions", a déclaré la porte-parole, qui a indiqué la réorganisation de la coalition comme le principal défi du nouveau président, en vue des élections municipales et générales en Angola.

Dans de brèves déclarations à la presse, Manuel Fernandes a promis de rendre la coalition fondée par Abel Chivukuvuku, en avril 2012, plus dynamique et plus proche de l'électorat.

Quatre des six partis politiques de CASA-CE ont exigé la démission de l'ancien président, André Mendes de Carvalho, et ce dernier a quitté le poste vendredi.

Quatre partis, à l'exception du BD et du PADDA-AP, ont ratifié la démission d'André Mendes de Carvalho, qui a dirigé la coalition pendant près de deux ans.

Le CASA-CE comprend le Parti national pour le salut de l'Angola (PNSA), le Parti de l'Alliance libre de la majorité angolaise (PALMA), le Parti du Pacifique angolais (PPA), le Parti de soutien à la démocratie et au développement de l'Angola - Alliance patriotique (PADDA - AP), Parti Démocratique pour le Progrès et l'Alliance Nationale d'Angola (PDP-ANA) et Bloc Démocratique (BD).

Manuel Fernandes est le troisième président de CASA-CE.

La décision a été confirmée par la porte-parole de la coalition, Cesinanda Xavier, à l'issue d'une réunion du collège électoral de CASA-CE qui s'est terminée mardi.

"Le président Manuel Fernandes a été élu avec trois voix pour et deux abstentions", a déclaré la porte-parole, qui a indiqué la réorganisation de la coalition comme le principal défi du nouveau président, en vue des élections municipales et générales en Angola.

Dans de brèves déclarations à la presse, Manuel Fernandes a promis de rendre la coalition fondée par Abel Chivukuvuku, en avril 2012, plus dynamique et plus proche de l'électorat.

Quatre des six partis politiques de CASA-CE ont exigé la démission de l'ancien président, André Mendes de Carvalho, et ce dernier a quitté le poste vendredi.

Quatre partis, à l'exception du BD et du PADDA-AP, ont ratifié la démission d'André Mendes de Carvalho, qui a dirigé la coalition pendant près de deux ans.

Le CASA-CE comprend le Parti national pour le salut de l'Angola (PNSA), le Parti de l'Alliance libre de la majorité angolaise (PALMA), le Parti du Pacifique angolais (PPA), le Parti de soutien à la démocratie et au développement de l'Angola - Alliance patriotique (PADDA - AP), Parti Démocratique pour le Progrès et l'Alliance Nationale d'Angola (PDP-ANA) et Bloc Démocratique (BD).

Manuel Fernandes est le troisième président de CASA-CE.