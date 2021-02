Congo-Kinshasa: PALU - Le CAPUU met le cap sur des actions prioritaires

Le Comité d'Action pour un Palu unie et unifiée (CAPUU) a tenu un point de presse ce mardi 9 février à la résidence du Patriarche Gizenga à Mont fleuri, dans la Commune de Ngaliema. A l'avant-plan, la Présidente dudit Comité, Madame Dorothée Gizenga, le Professeur Jean-Claude Mashini et l'Honorable Michel Lokola.

Il a été question du compte-rendu des consultations qui se sont tenues du 27 au 29 janvier dernier, au Centre Bondeko, dans la commune de Limete, avec la facilitation de l'Honorable Laurent Batumona. Un rassemblement qui a pu réunir plus de 800 personnes notamment, des militants, chefs de base et cadres du Palu qui avaient répondu massivement à ce grand rendez-vous pour la réunification du parti cher à Antoine Gizenga.

C'est sur cette base que le CAPUU, après avoir prêté oreille à la base du parti, a pris note de toutes les recommandations qui lui ont été faites par ceux-ci, dans le souci de réconcilier les différentes fractions du Palu. Fort malheureusement, cette rencontre a été boycottée par Godefroid Mayobo et Willy Makiashi qui ne s'étaient pas rendus au Centre Bondeko.

Hier, l'Honorable Michel Lokola a, lors de son intervention, fait part de la voix de la base, qui ne jure que par l'unité du parti et rejette farouchement le congrès du 11 novembre 2020 tenu au Centre Nganda par l'aile Makiashi, qu'elle estime non inclusif, et non conforme aux statuts du Palu.

Des recommandations formulées, il est demandé à Madame Dorothée Gizenga de s'assumer malgré les obstacles, en faisant des descentes sur terrain afin qu'elle en assure l'évolution, mais aussi la convocation, dans un meilleur délai, d'un Congrès inclusif avec tous les militants.

Pour ce qui est du bureau politique, il a été souligné que sa constitution devra respecter certaines normes notamment, la représentation géopolitique, la présence de la jeunesse et l'équilibre du genre.

La CAPUU a également pris en compte les recommandations sur la redynamisation des cellules, en leur dotant des moyes nécessaires pour leur fonctionnement, ainsi qu'une attention particulière envers les militants du 3ème âge qui sont nombreux d'ailleurs, et qui se sont sacrifiés et se sont dévoués à la cause de cette œuvre politique.

Dorothée Gizenga, en ce qui la concerne, a mis l'accent sur le socialisme, l'idéologie Lumumbiste et le changement qui sont des valeurs que tout militant du parti doit défendre. Au vu du boycott de leurs camarades, elle a affirmé que le CAPUU en sort la tête haute, et qu'actuellement, il est qualifié pour la suite des travaux, du moment où il a fait preuve d'humilité en voulant joindre tout le monde, et cela en présence de tous.

Pour terminer, Mme la Présidente du CAPUU a annoncé les manifestations commémoratives du 2ème anniversaire de la mort d'Antoine Gizenga, qui se tiendront à Gungu, dans la province du Kwilu, où ce dernier a été inhumé.

A cet effet, elle a lancé l'invitation à tous les militants et cadres du Palu de s'y rendre pour honorer la mémoire de leur icône.