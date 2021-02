Congo-Kinshasa: Le CCE a constaté l'augmentation de la production de l'énergie électrique en janvier

Le Comité de Conjoncture Économique s'est réuni ce mardi 9 février 2021 sous la présidence du Premier Ministre Ilunga Ilunkamba. Deux sujets ont été examinés au cours de cette réunion à savoir, la note de conjoncture économique, présentée par la Vice- Premier Ministre en charge du Plan, Elysée Munembwe, et la situation du secteur minier, présentée par le Ministre des Mines, Willy Kitobo. Les ministres membres du CCE et les experts de la FEC et de l'ANEP ont également pris part à cette séance de travail qui a essentiellement porté sur la période allant du 1er au 5 février 2021.

Selon la VPM en charge du plan qui a fait le point de la réunion, le contexte international est marqué par l'organisation du 6 au 7 février dernier du 34ème sommet de l'Union Africaine, réunion au cours de laquelle le Chef de l'Etat RD congolais a été investi président de l'UA.

Au cours de ce sommet, plusieurs points ont été examinés notamment, le rapport sur la réforme institutionnelle de l'Union Africaine, celui sur le progrès de la réponse de l'UA à la pandémie de covid-19 ainsi que les élections et nominations à la direction de la Commission de l'Union Africaine.

Il est à noter également la visite du chef de l'Etat congolais en Egypte récemment, ayant abouti à la signature des contrats de coopération dans les domaines de l'infrastructure et de l'énergie. "Le premier volet de ce contrat est estimé à 416 millions USD... et le second est de plus de 580 millions USD portant sur un investissement global de près d'un milliards USD", a souligné Elysée Munembwe.

Par ailleurs, le CCE a relevé la signature en début février, d'un contrat sur la sécurisation des opérations immobilières et hypothécaires entre les ministres des Finances et des Affaires foncières, et le président de l'Association congolaise des banques.

Cet accord indique que toute transaction financière des biens fonciers et immobiliers d'un montant supérieur à 10.000 USD devra se réaliser par voie bancaire à partir du mois de mars.

Autre point, le CCE a noté la tenue à Lubumbashi du forum de l'Initiative sur la Transparence de l'industrie Extractive, (ITIE), pour améliorer les outils de la mise en œuvre de l'ITIE en RDC. Mais également le report de l'échéance fiscal du 1er février au 31 mars par le Gouverneur de la ville de Kinshasa. Une décision prise pour permettre à tous les contribuables de s'acquitter de leurs obligations fiscales.

Pour ce qui est du bilan de la maladie à coronavirus, la ministre du Plan a indiqué qu'au 5 février, les statistiques publiées par le Comité multisectoriel de riposte font état de 23.485 cas de personnes atteintes contre 22.771 au 31 janvier. Il y a donc 714 nouveaux cas dont 459 à Kinshasa. Il y a lieu de signaler qu'à cette même date, l'on dénombre 15.107 guéris.

Outre la covid-19, le CCE note la réapparition de la maladie à virus Ebola dans la ville de Butembo, province du Nord-Kivu.

Les chiffres sont stables

Pour ce qui est de l'évolution des principaux indicateurs économiques, il y a lieu de noter dans le secteur réel, la décélération du rythme de formation de prix intérieur au cours de la première semaine du mois de février 2021.

Le taux d'inflation hebdomadaire s'est situé à 0,090% contre 0,129% la semaine précédente. Celui-ci est dû notamment à la hausse des prix de certains produits tels que les légumes, poissons fumés et séchés, huile, graisse ainsi que des oléagineux.

L'on signale, par ailleurs, la hausse de 5,99% de la production de l'énergie électrique au mois de janvier dernier par rapport au mois de décembre 2020, s'établissant à 1.107.968,30 Mwh.

La baisse de 1251, 25 % du flux migratoire des voyageurs étrangers a été constaté au mois de janvier 2021 par rapport au mois de décembre 2020 et la baisse de 93,20% en glissement annuel.

Le CCE a aussi remarqué une légère dépréciation de 0,07% à l'indicatif et une stabilité relative du franc congolais face au dollar américain au 5 février par rapport au 29 janvier, situant à 1980,35 FC à l'indicatif et à 2015,33% au parallèle.

Aussi, une hausse de 1,53% de réserves internationales au 29 janvier se chiffrant à 692, 94 millions USD contre 682,48 millions USD au 22 janvier. Ce niveau de réserve correspond à 2,85 semaines d'importations de biens et services sous ressources propres.

Les informations dans le secteur minier renseignent au cours de la semaine, que le prix du Cuivre, du Zinc, du Manganèse et de l'Or ont baissé, tandis que ceux du Cobalt, de l'Etain et de l'Argent ont connu une hausse.