Congo-Kinshasa: Comment les femmes scientifiques de RDC contribuent-elles à la lutte contre la Covid-19 ?

A l'occasion de la célébration de la Journée Internationale des femmes et filles de Science, jeudi 11 février 2021, ONU Femmes et l'UNESCO vous convient à un webinaire sur le thème : « Les femmes scientifiques à la pointe de la lutte contre la COVID-19. » Des personnalités féminines du monde scientifique congolais présenteront leur travail, ainsi que les Ministères du Genre, Famille et Enfant, et de la Recherche et de l'Innovation Technologique. Le public pourra aussi poser ses questions aux intervenant-e-s.

En République Démocratique du Congo, 50% moins d'étudiantes que d'étudiants sont inscrites dans les universités. Ce chiffre diminue dans les filières liées aux sciences et à la technologie. Pourtant, ces domaines sont des secteurs prometteurs pour le développement de l'économie du pays. La science et l'égalité entre les sexes sont aussi essentielles pour réaliser les Objectifs de Développement Durable. Ainsi, les jeunes filles qui souhaitent se lancer dans une carrière scientifique, doivent être encouragées et soutenues, comme les femmes déjà actives dans la recherche.

Le but de ce webinaire est de présenter les actions des femmes et filles scientifiques dans la riposte contre la COVID-19 en RDC. Professeures Céline Sikulisimwa Pole et Odette Kabana de l'UNIKIN, Madame Thérèse Kirongozi, qui a inventé les robots-roulage, Madame Raïssa Malu, Professeure de sciences et mathématiques et initiatrice de la Semaine de la science et des technologies en RDC interviendront, ainsi qu'une jeune entrepreneure.

Depuis sa proclamation par l'Assemblée générale des Nations Unies le 22 décembre 2015, la Journée internationale des femmes et des filles de science vise à sensibiliser le public à cette question, en célébrant l'excellence des femmes dans les sciences et en rappelant à la communauté internationale que la science et l'égalité des genres doivent aller de pair afin de relever les grands défis mondiaux et atteindre tous les objectifs et cibles du Programme de développement durable à l'horizon 2030.

ONU Femmes est l'entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. En RDC, elle organise, entre autres, les jeunes filles qui veulent lancer leur entreprise avec l'incubateur de start up Tujenge STEM.

UNESCO est l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, des Sciences, la Culture, la Communication et information. Elle réalise un inventaire de tous les instruments de politique en Science, Technologie et Innovation qui affectent, positivement ou négativement, l'égalité entre les genres et l'autonomisation des femmes.