Congo-Kinshasa: 12 ans de la NSCC - Jonas Tshombela organise une matinée de réflexion ce samedi

Voilà bientôt 12 ans jour pour jour que la Nouvelle Société Civile Congolaise (NSCC) a été créée. 12 bonnes années que cette structure de la société civile accompagne le peuple congolais et lutte pour une bonne gouvernance à ses côtés.

Il faut souligner que la NSCC est un vaste réseau national créé le 13 février 2009 et doté d'une personnalité juridique en date du 26 avril 2011. C'est un cadre de refondation de la société civile en RDC, d'engagement civique, de participation citoyenne et de promotion des valeurs de la gouvernance démocratique.

En marge de la commémoration de son 12ème anniversaire, un 13 février 2021 qui tombe un samedi, la Coordination Nationale de la Nouvelle Société Civile Congolaise que dirige Maître Jonas Tshombela organise une matinée de réflexion avec comme thème : " La Nouvelle Société Civile Congolaise 12 ans après, quelles perspectives d'avenir ?", sur l'avenue Yongo N°21, Quartier Camp ONL, dans la commune de Kasa-Vubu, de 09h00 à 11h00 et tout le monde y est invité.

L'objectif global de la Nouvelle Société Civile Congolaise est de mener le plaidoyer pour la promotion du bien-être intégral et intérêts de la population congolaise ; contribuer à influencer l'appropriation et l'ancrage de la gouvernance démocratique, électorale et la bonne gouvernance à tous les niveaux de tous les secteurs et domaines de gouvernance nationale ; renforcer la culture du contrôle citoyen, la participation citoyenne et la redevabilité au niveau de la gouvernance locale et communautaire.

Et pour atteindre ses objectifs, la NSCC a choisi comme devise : «Peuple, plus rien ne passera sans nous». La présence de la flèche dans l'emblème de la NSCC indique sa détermination résumée dans «Tout droit au but» et son but, c'est la défense des intérêts et le bien-être des peuples congolais et de la République démocratique du Congo.

Actuellement, la NSCC rassemble plus de 800 organisations membres réparties dans les 26 nouvelles provinces de la RDC. La stratégie de la NSCC et ses membres est orientée sur le renforcement des capacités techniques, matérielles, organisationnelles des membres et des communautés à la base par les projets/programmes dans divers domaines comme : la formation des paysans en développement rural durable ; l'organisation des séminaires, la réalisation des études, enquêtes et consultations ; le plaidoyer, lobbying et mobilisation sociale ; l'édition et la publication des données sur le cadre de vie et sur les questions touchant au bien-être des populations tant rurales qu'urbaines etc. bon vent à la NSCC.