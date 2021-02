Cote d'Ivoire: N'Guia Arsène, président des Grenadiers voltigeurs, aux militants RHPD d'Adzopé - "Vous devez vous mettre derrière les candidats que le parti a choisis"

Rencontrant le samedi 6 février 2021, des militants du Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (Rhdp) au siège régional du parti à Adzopé, N'Guia Arsène Toussaint, président du réseau des Grenadiers voltigeurs du Rhdp a lancé un appel à mobilisation de tous autour des candidats choisis par le parti.

« Vous devez vous mettre derrière les candidats que le parti a choisis pour les élections législatives du 6 mars 2021. Vous devez ratissez large et faire en sorte que nous puissions gagner ces élections. Cela nous permettra d'éviter les problèmes pour le vote des lois que le gouvernement aura à proposer à l'Assemblée nationale pendant cette mandature qui commence. Le Président Alassane Ouattara ne doit pas être gêné à ce niveau », a-t-il lancé. Une motion a été lue à cette occasion, en soutien à tous les candidats du parti. La direction du Rhdp a été saluée pour avoir présenté un candidat aux 255 sièges de l'Assemblée nationale. Les Grenadiers voltigeurs ont promis de tout mettre en œuvre pour la victoire des candidats du parti.

N'Guia Arsène était à Adzopé avec les membres de son bureau national au grand complet, dans le cadre de la tournée nationale de présentation du mouvement aux militants. Tous d'anciens responsables de coordinations régionales et départementales du Rassemblement des jeunes républicains (Rjr), surnommés "Les grenadiers voltigeurs du Rassemblement des républicains (Rdr)". Il en a profité pour donner les raisons du réveil du mouvement sous le Rhdp . « Il est bon qu'en allant chez vous, vous puissiez dire à nos frères et sœurs de plus de 35 ans que le mouvement des Grenadiers voltigeurs est là pour eux. Les femmes, elles restent au Rfr (Rassemblement des femmes républicaines) toutes leurs vies. Mais nous les jeunes, à partir d'un certain âge, on ne peut plus être Rjr. Nous sommes les Grenadiers voltigeurs », a-t-il ajouté.

Le Réseau des grenadiers voltigeurs a annoncé la mise sur pieds d'un comité d'organisation en vue d'une sortie officielle dont la date sera fixée ultérieurement.