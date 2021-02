Cote d'Ivoire: Législatives du 6 mars 2021 / Le ministre Diarrasouba au ministre Thiam - "Il y'a des choses que vous pouvez faire, que nous ne pouvons pas"

Le ministre-gouverneur du District autonome de Yamoussoukro, Augustin Thiam a réitéré son engagement à accompagner les candidats Rhdp du département de Yamoussoukro dans leur dynamique de campagne de proximité pour remporter les élections législatives du 6 mars prochain, à travers un don en matériels roulants remis le samedi 6 février 2020, à sa résidence au quartier millionnaire de la ville.

Ce don est composé de 10 motos, un lot de 5 motos pour les Staffs de campagne de la sous préfecture et de la commune. Pour le ministre Augustin Thiam, en tant qu'ex-militant du Rdr, et aujourd'hui militant du Rhdp, il s'agit d' apporter son soutien à la réussite de la bonne marche de leur campagne électorale afin de faciliter les déplacements et les aider à atteindre l'objectif qui est de remporter les trois postes de député ( deux en commune et un en sous-préfecture) du département de Yamoussoukro pour le président Ouattara. Il a invité les uns et les autres à l'union et l'entente durant cette période électorale. Deux semaines auparavant +, le ministre Thiam avait remis aux candidats la somme de 10 millions de francs CFA pour faciliter la mobilité par rapport à la campagne.

Réceptionnant le don, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarrassouba, l'un des deux candidats-titulaires Rhdp pour la commune de Yamoussoukro a salué le geste. Souleymane Diarrassouba s'est réjoui des rencontres du ministre- gouverneur avec des associations, des groupements de femmes et de jeunes, des communautés..

« Nous savons que vous avez un ancrage sur le territoire du district, il y'a des choses que vous pouvez faire, que nous ne pouvons pas par rapport à votre statut et par rapport à vos attributs. Je sais qu'à ce niveau, vous travaillez de jour comme de nuit. Nous comptons très sincèrement sur ce soutien. Parce que nous savons que ça ne pourra que faciliter, ou nous amener à la victoire (... )

En réalité, nous sommes sur le terrain, monsieur le ministre-gouverneur, parce qu'il a plu au président de la République de nous envoyer en mission pour qu'ensemble nous puissions révéler ce défi. Nous nous retrouvons dans l'obligation de réussir. Le premier bénéficiaire de ce challenge réussi , c'est vous en tant que ministre- gouverneur du district autonome de Yamoussoukro, et en tant que Nana, chef canton des Akoué (..)

Le travail est en cours, va se poursuivre, s'accélérer, jusqu'au 26 février. Nous sommes dans cette dynamique, afin de réussir cette bataille électorale. On souhaite que le rassemblement soit effectif , l'unité et l'union soient une réalité, pour qu'ensemble on puisse relever ce défi. À la fin le plus grand bénéficiaire , c'est le président Ouattara. (... ) C'est un défi important que nous devrions relever... », a indiqué Souleymane Diarrassouba.

Les autres candidats Rhdp de Yamoussoukro et leur suppléants, étaient présents à la rencontre.