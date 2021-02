Congo-Kinshasa: Youssouf Mulumbu redynamise les activités de sa Fondation

Il y a une vie après le football ! C'est ce qu'a compris Youssouf Chatiq Mulumbu Ngangu, qui a presque déjà mis fin à sa carrière internationale et dont l'arrêt définitif au niveau des clubs ne serait aussi qu'une affaire des mois.

L'ancien capitaine des Léopards de la RDC a échangé avec la première dame Mme Denise Nyakeru Tshisekedi, le mardi 9 février, en vue de se mettre ensemble pour travailler en synergie avec leurs Organisations Non Gouvernementales (ONG), pour le bien-être de la population.

L'entretien a porté essentiellement sur la future collaboration dans le sens de créer une synergie, en vue de réussir ensemble un développement durable et inclusif des populations et communautés de la RDC.

La Fondation Youssouf Mulumbu Développement (FYMD), existe depuis juin 2013. Elle bénéficie du soutien de ses homologues joueurs de renommée qui l'aide d'une manière ou d'une autre. La FYMD vise des projets humanitaires pour la jeunesse congolaise notamment, basé sur l'éduction et le social.

Mulumbu Youssouf, faut-il le rappeler, a fait ses premiers pas en équipe nationale de la RDC en février 2008. Il a fait partie de groupe de nouveaux jeunes talents congolais identifiés en Europe, qu'on a baptisé la "génération Marbella". Marbella, c'est une Ville Espagnole où cette nouvelle ossature des Léopards de la RDC s'est regroupée pour la première fois.

Pour la suite, le natif de Bumbu, à Kinshasa, s'est affirmé comme un bon milieu défensif, et a porté le prestigieux maillot des Léopards contre vents et marrée, c'est-à-dire, même lorsque ça ne marchait pas avec le public très exigeant du stade des Martyrs de la Pentecôte. Il a compté 43 sélections, avec seulement un but à son actif. L'unique but de Youssouf Mulumbu avec les Léopards c'était contre les Nzalang de la Guinée-équatoriale, le 14 octobre 2012, à Malabo, en match comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Afrique du Sud 2013. Le but de Mulumbu était intervenu à la 42ème minute, une réduction du score où les Léopards étaient menés (0-2). Le score final de ce match était de 1-2 en faveur des Equato-guinéens.

Et depuis, jusqu'en juin 2019, où il a décidé de mettre fin à sa carrière internationale, Youssouf Mulumbu n'a plus réussi à marquer un deuxième but avec sa sélection. Apparemment, marquer le but ne l'intéressait pas sur le terrain. En bon casseur, Mulumbu se préoccupait de casser le jeu adverse.

Pour le moment, Youssouf Mulumbu continue encore à jouer. Il évolue au sein de la formation de Kilmarnock, en Ecosse.

Mulumbu était-il aussi exigeant ?

En août 2010, Mulumbu et huit de ses coéquipiers avait refusé de jouer le match amical contre l'Egypte, criant au manque total d'organisation de la part de la Fédération congolaise de football association (Fecofa). Le sélectionneur de l'époque, Robert Nouzaret, très fâché, avait réservé une sanction d'un match pour tous ces joueurs, pointant du doigt en premier Mulumbu comme le chef de file de cette rébellion. Pour sa part, Youssouf Mulumbu s'était bien défendu sur ce dossier et tout était clair.