Congo-Kinshasa: Grand Prix FASD 2020 - Frederick Lusilao Mujinga prime la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi et StarTimes

La cérémonie de remise du Grand Prix FASD, Forum des Acteurs Sociaux pour le Développement, aux lauréats de cette première édition aura lieu le mercredi 20 février 2021 à Kinshasa. Ce prix, récompense, selon Jean Kamba, président de l'Union nationale des Cadres Universitaires, les organisations non-gouvernementales et les entreprises privées et les personnes physiques dans le but de les encourager dans les efforts qu'ils consentent pour le développement de qualité de la société congolaise et pour la promotion des politiques de développement durable, la protection de l'environnement, l'ouverture des marchés d'emplois et de la transparence. Le jury présidé par d'éminents professeurs a sélectionné, pour cette année 2020, deux lauréats. Il s'agit de La Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi et StarTimes.

Au total, deux organisations du secteur privé et non-gouvernementale seront primés dans deux domaines différents. Dans la catégorie des organisations non- gouvernementale, la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi sera décernée du Grand Prix d'Excellence de la première édition du Forum des Acteurs Sociaux pour le développement et de son engagement de qualité pour les actions salvatrices menées en faveur de la population.

La Fondation Nyakeru Tshisekedi s'est distinguée en 2020 par des actions visant le développement de la RDC. Elle est alignée comme meilleure organisation non-gouvernementale notamment, dans la promotion de l'éducation, la santé, l'assistance aux populations les plus vulnérables, la protection de l'environnement, la formation professionnelle et surtout l'éducation de la femme.

Pour avoir initié un projet magnifique dénommé 10.000 villages, l'entreprise privée StarTimes a arraché l'estime du Jury composé de dirigeants de plusieurs organisations de la Société civile. Ainsi StarTimes est lauréat du Grand Prix d'Excellence comme meilleure entreprise privée en 2020. Ce projet pilote mise en œuvre par Henri Liu ZUNXI, Directeur général de Start Times, a contribué de manière substantielle à l'intégration des différentes couches de la population congolaise à cette ère de la mondialisation à travers la distribution gratuite dans certains villages des postes téléviseurs et des décodeurs pour l'épanouissement et l'éducation civique. D'autres ont bénéficié de 20 kits de décodeurs d'environ 10.000 décodeurs et des groupes électrogènes. En plus, StarTimes a formé dans plusieurs villages de la RDC des techniciens qui travaillent aujourd'hui dans leurs territoires. Ils sont capables d'installer des antennes solaires de grande capacité.

Frederick Lusilao Mujinga, acteur social de ce Forum, rassure que les lauréats recevront les diplômes d'Excellence, signe de reconnaissance de la population pour un travail abattu pour le bien-être de la population. Pour sa part, le Révérend Pathy Mutshipule a confirmé que toutes les dispositions sont prises pour recevoir les autorités et invités de marque pour cette grandiose manifestation. Ce prix est institué pour promouvoir la qualité tant dans le secteur privé que public afin de valoriser les mérites des entreprises et Ong dans la démarche qualité pour le développement socioéconomique de la RDC.

La culture de la sanction positive est désormais au Centre de la stratégie FASD pour encourager tous ceux qui œuvrent pour le développement de la République démocratique du Congo.