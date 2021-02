Madagascar: Alaotra-Mangoro - Des technologies pour évaluer la production

C'est encore trop tôt pour déduire que la zone rizicole d'Alaotra Mangoro a perdu ou non la moitié de sa production en raison de l'arrivée tardive des pluies, de l'ensablement et de la dégradation des infrastructures d'aménagement agricole. Le ministre de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche, voulant dissiper toute mauvaise interprétation et pour prévenir les éventuels risques d'insuffisance rizicole pour cette année, est descendu sur place.

« On ne peut pas dire aujourd'hui que la production totale est en péril malgré la sècheresse du côté de PC15 et de la vallée Marianne. Les riziculteurs sont encore en plein repiquage sur la zone ouest, et ce, jusqu'en fin février » a avancé Lucien Ranarivelo. « Des outils technologiques tels que les drones ou encore les satellites seront utilisés incessamment pour effectuer des sondages réels sur les grandes superficies. Il en ressortira des bons et des mauvais résultats de repiquage, ainsi qu'une évaluation plus exacte de la production attendue » a-t-il encore promis.

La production rizicole pour Alaotra Mangoro assure les 12% de la production nationale soit près de 540 000t. 10% de hausse de production a été annoncé pour la campagne rizicole de l'année dernière. Cette année risque de connaitre un coup dur. En tout cas, le département mise sur les autres bassins rizicoles tels que Bealanana, Marovoay, Andapa ou encore Bas Mangoky. Les variétés de semences sont préconisées pour obtenir des effets satisfaisants.