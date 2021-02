Afrique: CAN U17 (préparation) - Les Éléphanteaux défieront l'Algérie

Qualifiés pour la Can des moins de 17 ans après avoir brillamment remporté le tournoi Ufoa B qui s'est disputé au Togo, les Éléphanteaux vont pouvoir disputer un bon match test avant de s'envoler pour le Maroc. La Fédération algérienne de football a sollicité et obtenu un match amical contre la sélection ivoirienne. « Nous avons commencé à ratisser large et à contacter les éventuels sparring-partners en vue de la Can. Nous avons eu un retour favorable de la part de la Fédération ivoirienne qui a donné son accord pour un match amical à Alger. Notre objectif est de disputer quatre tests amicaux", a indiqué Ameur Chafik, le Dtn de la Fédération algérienne de football (Faf).

La date de la rencontre n'a, pour l'instant, pas été dévoilée. Qualifiée pour la phase finale de la Can 2021 des cadets comme la Côte d'Ivoire, l'Algérie a débuté sa préparation depuis quelques jours, à Sidi Moussa, par un stage dirigé par l'entraîneur Mohamed Lacete. Toute la préparation des Fennecs cadets se déroulera à Alger.

Son prochain adversaire en match amical, la Côte d'Ivoire, n'a pas encore dévoilé son programme de préparation. Revenus de leur aventure victorieuse de Lomé, Dao Lacina et ses joueurs attendent toujours les retombées d'une qualification qui tardent à venir. Ce match amical annoncé contre l'Algérie pourrait, on l'espère, déclencher enfin le début d'une véritable préparation afin de représenter dignement la Côte d'Ivoire à la compétition. Si l'Algérie participera pour la deuxième fois à une phase finale de la Can des cadets après 2009, les Éléphanteaux, eux, iront à la conquête d'un deuxième sacre pour la 6e fois.

Pour l'instant, huit nations ont obtenu leur ticket pour la Can U17. Il s'agit du Maroc (pays hôte), de la Côte d'Ivoire, de l'Algérie, du Nigeria, de la Tanzanie, de l'Ouganda, de l'Afrique du Sud et de la Zambie. Il reste encore quatre places à prendre.