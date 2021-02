Mauritanie: Le ministre des Affaires islamiques - Le prix du Président de la République est un acte noble à l'égard des oulémas et disciples du pays.

Nouakchott — Le ministre des Affaires islamiques et de l'Enseignement originel, M. Dah Ould Sidi Ould Amar Taleb, a déclaré que l'initiative du Président de la République, Son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, d'instituer un prix pour la récitation et la compréhension des précis au programme des mahadras recèle bien des messages ; et comporte de nombreuses significations.

Dans une allocution prononcée mardi, au Palais des Congrès, à Nouakchott, à l'occasion de la remise des prix de la 1ère édition du prix, le Ministre a précisé que « celui-ci constitue un acte noble de la part de Son Excellence le Président de la République à l'égard des oulémas et disciples du pays ».

C'est, a-t-il dit, un message clair qui leur est adressé, qui signifie, en substance que leur place est appréciée et leur effort souhaité. Il a souligné que ce prix a permis de créer une émulation dans le domaine des savoirs, ainsi qu'un encouragement de l'effort, des performances scientifiques et de la distinction des potentialités cognitives des jeunes, ce dont le pays a besoin, aujourd'hui plus qu'auparavant.

Il a ajouté que le prix exprime la fidélité et le respect pour l'œuvre de nos ancêtres, et une continuité dans la voie du Ribat, née depuis la fondation de l'État des Mourabitounes.

« Ce prix constitue une sincère réconciliation avec l'histoire, un lien fort et un couronnement des valeurs d'authenticité de ce peuple fier».

Il a affirmé que, dissociés de leur histoire et de leur source, les peuples seraient amnésiques, incapables de réaliser quoi que ce soit. En plus, il s'agit d'un alignement béni aux côtés des anges, qui recouvrent l'apprenant de leurs ailes, en signe de satisfaction.

Il a signalé que cette scène aujourd'hui est un ornement, une marque de fidélité à l'histoire, en réponse à l'appel de la gloire et de l'honneur. Dans la mesure où le programme de la mahadra a produit des savoirs immenses, qui ont brillé, partout sur terre, vecteurs de l'enseignement de la mahadra authentique, au savoir inépuisable, au vaste horizon et au programme tolérant».

Le secrétaire général de l'Association des oulémas mauritaniens, l'érudit Cheikh Ould Saleh, a remercié le Président de la République pour l'attention portée aux oulémas et pour ses efforts au service du pays.

Le ministre a indiqué que ce prix consacre l'enracinement de l'esprit de compétitivité scientifique qui forme les oulémas à l'encyclopédisme, traite de la conduite des individus, et contribue à l'unité du pays à travers l'unité de la foi, du rite.

« Grâce à Son Excellence le Président de la République, la mahadra retrouve son lustre d'antan, chose inoubliable. »

Dans un mot prononcé au nom des lauréats, le premier lauréat, M. Brahim Ould Mohamed Lemine, a exprimé sa fierté pour l'atmosphère bénie, œuvre du dirigeant du pays, en signe de considération pour le savoir et la compétition pour l'acquérir.

Il a relevé que le prix, le premier du genre dans l'histoire du pays, impulse la mahadra et encourage les disciples.