Cote d'Ivoire: Livre / "Lignon - l'enfant du destin" : Daouda Malick Koné a dédicacé son 3e ouvrage

L'écrivain ivoirien Daouda Malick Koné a procédé à la dédicace de son troisième ouvrage intitulé «Lignon : L'enfant du destin». La cérémonie a eu lieu le 5 février, à Adjamé.

L'œuvre parue aux éditions Bafing comporte 169 pages. Elle conte l'histoire de Lignon, un personnage qui, en dépit des turpitudes de la vie, accomplira un destin glorieux. «Une maman forte, éprise de foi et de sagesse qui a supporté tous les mépris et calomnies après plusieurs années de mariage sans un seul enfantement, et qui fut récompensée par Dieu avec un enfant dont l'avenir présageait assez de vicissitudes, de turpitudes. Un chemin parsemé d'embuches, d'épines et de vallées profondes.

Lignon fut affranchi en suivant la trajectoire de son destin à lui tracé par Dieu. La justice divine. Un homme rétabli par la mise en pratique des valeurs sociétales à lui inculquées par sa mère», écrit l'auteur.

Daouda Malick Koné veut véhiculer le message que rien ne peut empêcher la réalisation d'un destin tracé par Dieu. Par ailleurs, son ouvrage promeut les valeurs de tolérance, de pardon et de réconciliation. Né en 1984 à Bouaké, dans le centre de la Côte d'Ivoire, il est titulaire d'une maîtrise en information, communication et arts. C'est un passionné de littérature. Il est également auteur de deux autres productions littéraires. A savoir, "Balafres sur le cœur : Fesci, chronique d'une nébuleuse" et, "Coupé décalé".