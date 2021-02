Cote d'Ivoire: Daoukro - Venance Konan réhabilite la salle des professeurs du lycée Henri Konan Bédié

Les professeurs du lycée moderne Henri Konan Bédié 1 de Daoukro pourront désormais travailler en toute sérénité. En effet, leur salle a été réhabilitée par Venance Konan, directeur général du Groupe Fraternité Matin. Le bienfaiteur a effectué une visite sur les lieux, le 6 février, pour s'en rendre compte, avant la remise officielle des clés.

Recevant la presse locale la veille de sa visite au lycée, Venance Konan a tout simplement indiqué qu'il a fait ses études dans cet établissement. C'est donc un devoir pour lui d'y effectuer des travaux pour permettre à tous ceux qui y travaillent d'être dans de bonnes conditions. C'est ainsi qu'il a décidé d'apporter son coup de pouce aux responsables de ce lycée, afin d'appuyer les efforts incessants du personnel enseignant.

Au-delà de la réhabilitation de la salle des professeurs, le directeur général de Fraternité Matin a contribué à donner un aspect attrayant au lycée, à travers le ravalement de la façade de l'établissement. Action qu'il a entamée en présence du ministre Sanogo Mamadou, l'année dernière. Il a également rénové et équipé la salle multimédia qui porte d'ailleurs son nom. " Toutes ces actions sont d'abord des actions de reconnaissance pour un lycée où j'ai fait mes preuves. Il s'agit surtout de montrer à nos enfants et petits frères que bien qu'étant parti de l'établissement, nous demeurons toujours membre de ce lycée et nous sommes un soutien pour leur réussite ", a souligné le directeur général de Fraternité Matin.

Le proviseur du lycée moderne Henri Konan Bédié 1 de Daoukro, Kalidou Hide, a salué le geste cet ancien élève.

" Beaucoup de cadres de Daoukro et même d'ailleurs sont passés par ce lycée, mais c'est Venance Konan seul qui se préoccupe régulièrement de nous. A chaque fois qu'il est sollicité pour parrainer une activité, il n'hésite pas à donner son accord. En plus, il ne cesse de permettre l'amélioration des conditions de travail des apprenants, des responsables de l'école et du personnel. Nous ne pouvons que lui dire merci", a déclaré le proviseur.