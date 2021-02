Cote d'Ivoire: Le ministre Roger Adom confie la candidature d'Abdoul Awassa aux populations de Prikro

Le ministre de la Modernisation de l'administration et de l'Innovation du service public, Roger Adom, a confié, hier, aux populations de Prikro, la candidature d'Abdoul Awassa qui doit représenter le Rhdp lors des futures législatives. Face aux chefs coutumiers du département, aux autorités religieuses, aux femmes, aux jeunes et aux militants du Rhdp de Prikro, le ministre a été clair : " Je vous confie la candidature de votre fils, de votre frère, Abdoul Awassa. Élisez le député le 6 mars. C'est le candidat du Président Ouattara, c'est le "fils" du Premier ministre, Hamed Bakayoko. Vous gagnerez beaucoup pour le développement de votre région dès qu'il sera élu député".

Parrain de cette cérémonie d'investiture, Roger Adom a dit sa joie d'être à Prikro, tout en espérant que ce département sera dans l'escarcelle du Rhdp après les législatives. Selon lui, sa présence en pays " Anoh" s'explique par le fait qu'il est venu montrer la voie de la victoire au candidat et à la population. D'ailleurs, il a demandé à celle-ci d'avoir confiance au Président Alassane Ouattara et au Premier ministre, Hamed Bakayoko. Et cette confiance devra se matérialiser par l'élection de leur poulain, Abdoul Awassa. Le ministre a investi le candidat du Rhdp du département de Prikro. Le délégué départemental de Prikro, l'honorable Deby Yao Benjamin, a souligné que la délégation Rhdp de Prikro a choisi à l'unanimité le candidat Abdoul Awassa pour les représenter.

A ses parents, il a expliqué la nécessité de voter pour ce dernier pour le développement de Prikro. Le coordinateur régional du Rhdp de l'Iffou, Ekra Antoine, a abondé dans son sens. " Si vous ne faites rien pour le pouvoir, le pouvoir ne fera rien pour vous. Pour que le pouvoir nous apporte le développement, offrez-lui le député en votant pour Abdoul Awassa", a t-il fait comprendre à ses parents. Et de leur rappeler les travaux entamés par le Président Ouattara dans la région et ceux très attendus, dont le bitumage de l'axe Fin goudron-Serebou en passant par Prikro. Les représentants des jeunes, des femmes et de la chefferie traditionnelle ont exprimé leur adhésion au choix du candidat Abdoul Awassa et leur volonté de le conduire à l'hémicycle.