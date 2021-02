Madagascar: Energie propre - Le solaire gagne du terrain

Le fort potentiel en hydroélectricité a toujours été mis en avant par les techniciens qui se sont concertés pour trouver des solutions énergétiques à Madagascar.

En effet, plusieurs projets de construction de centrales hydroélectriques sont aujourd'hui en cours, dans l'optique d'accroître la production. En parallèle, l'énergie solaire gagne du terrain et devient l'alternative la plus prometteuse, en termes de coûts, après l'hydroélectricité. L'énergie solaire photovoltaïque est de plus en plus utilisée pour l'éclairage public.

Hier, le MEDD (Ministère de l'Environnement de du Développement Durable) a mis en avant les lampadaires solaires qu'il utilise. « 21 lampadaires solaires de 30 watts, 18 de 60 watts et 11 projecteurs de 60 watts ont été installés aux bureaux du MEDD à Antsahavola et Nanisana. Par l'utilisation des lampes solaires, nous diminuons la pollution dégagée dans l'atmosphère et contribuons à la préservation de l'environnement », a soutenu la ministre Baomiavotse Vahinala Raharinirina.