Algérie: Islam Slimani - Première titularisation, premier but et double passeur avec Lyon

Pour sa première titularisation avec Lyon depuis sa signature il y'a quelques semaines, Islam Slimani a largement contribué à la qualification des siens pour les 16e de finale de Coupe de France.

Il n'avait pas envie de laisser passer l'occasion de briller. Titularisé pour la première fois depuis son arrivée à l'Olympique Lyonnais cet hiver, Islam Slimani (32 ans) a montré son plus beau visage face à l'AC Ajaccio (5-1, 32e de finale de Coupe de France).

Après cinq entrées en jeu en Championnat, Islam Slimani avait des fourmis dans les jambes pour sa première titularisation avec l'Olympique Lyonnais. L'international algérien a tout de suite montré qu'il était en forme. Il a tout d'abord servi Depay en une touche pour l'ouverture du score (18e). Puis il a marqué son premier but sur un centre au premier poteau de Mattia De Sciglio (23e). Avant cela, il avait pris sa chance à deux reprises dans la même minute, du pied puis de la tête (19e), sans succès. Loin d'être rassasié, il a ensuite délivré une passe décisive pour Rayan Cherki sur le quatrième but de l'OL (38e). Un match plein et réussi pour l'ancien Monégasque, qui a pu disputer l'intégralité de la rencontre.

Le Fennec a logiquement été élu homme du match par Le Progrès et Le Dauphiné Libéré, qui lui ont attribué un 8/10 et ont souligné son envie et son entente avec ses partenaires d'attaque. «Je me sens bien physiquement, je commence à connaître les joueurs, les déplacements, c'est bien pour moi et pour l'équipe», expliquait-il au micro d'Eurosport à la pause.