Cote d'Ivoire: Aboisso /Législatives du 6 mars - Le candidat Francis Nzalassé Ouanda investit le terrain

Le Week-end du 5 au 7 février dernier a été très chargé pour M. Francis Nzalassé Ouanda, candidat du Pdci-Rda et son suppléant M. Djédou Kablan, pour la circonscription d'Aboisso S/p, Adaou, Adjouan, Maféré Com. et C/p.

Après les obsèques du premier secrétaire de la section Pdci-Rda d'Adjouan, la délégation du candidat du Pdci et son suppléant s'est rendue à Krindjabo pour une grande rencontre avec le personnel local du parti. C'est un public de secrétaires généraux mobilisés à bloc, qui attendait la délégation.

Le message du jour était clair. Il s'agissait de présenter les personnes choisies comme candidats pour décrocher ce poste de député de la circonscription. M. Francis Nzalassé Ouanda et M. Djédou Kablan, respectivement titulaire et suppléant ont été présentés sous des acclamations nourries du public.

Les secrétaires généraux de section ont, au cours des échanges, rassuré le candidat du Pdci et son suppléant de leur détermination à tout mettre en œuvre pour qu'au soir du 6 mars prochain, la victoire écrasante soit pour le Pdci et l'opposition.

Aux pas de course, le dimanche 7 février, la délégation a mis le cap sur les autres villages de la sous-préfecture d'Adjouan que sont Aby, Ehania Palm-ci V1, Akakro et Djémissikro.

Dans chacune de ces localités, le personnel politique a réservé un accueil chaleureux et triomphal à la délégation conduite par le candidat Nzalassé et son suppléant. Partout, les secrétaires généraux de section ont approuvé le choix du parti et ovationné les candidats.

Ils ont affirmé à la délégation leur ferme engagement à faire triompher le Pdci-Rda et la coalition de l'opposition par une mobilisation de tous les militants pour le candidat Nzalassé et son suppléant Djédou Kablan.

Rappelons que M. Djédou Kablan, colistier du candidat Nzalassé, est issu du Fpi. Il est bien connu dans la circonscription pour y avoir candidaté une fois pour ce même siège. C'est donc un binôme de toute l'opposition prêt à décrocher ce siège.