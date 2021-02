Madagascar: Sécheresse à Madagascar - La Suisse fournit 1 million CHF

communiqué de presse

Berne, Suisse — La Suisse débloque un million CHF pour soutenir les activités humanitaires à Madagascar. Elle répond à un appel à l'aide internationale lancé par les autorités du pays.

Dans le sud de l'île, la nourriture manque pour plus d'un million de personnes. Selon les premières estimations, plus d'un tiers de la population de ces régions aura besoin d'une aide humanitaire d'ici le mois de mai. Le Covid-19 aggrave la situation.

Face à ces prévisions alarmantes, les autorités de Madagascar ont lancé un appel à l'aide internationale. La Suisse y répond en apportant 1 million CHF. La Direction suisse du développement et de la coopération (DDC) contribue à hauteur d'un demi-million CHF au Programme alimentaire mondial des Nations unies. L'autre demi-million est destiné aux besoins en eau et en assainissement.

La DDC et l'ambassade de Suisse sur place continueront à suivre la situation et à prendre des mesures d'aide supplémentaires si nécessaire. Madagascar connaît actuellement la pire sécheresse de ces dix dernières années.

Aide humanitaire suisse

L'aide humanitaire suisse s'efforce de protéger les intérêts des personnes vulnérables avant, pendant et après les conflits, les crises et les catastrophes naturelles. Il se concentre sur la reconstruction et la réhabilitation des zones touchées, la préparation aux catastrophes, la protection des personnes vulnérables et l'aide d'urgence. L'aide humanitaire fait partie de la Direction du développement et de la coopération (DDC) et du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).

