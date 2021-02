Madagascar: Gestion des Catastrophes - Un camion « ultramoderne » pour le BNGRC

Renforcement des ressources informationnelles. Tel est l'objectif du Programme alimentaire mondial (PAM) avec l'appui financier de l'Allemagne en octroyant un camion NTIC (Nouvelle technologie d'information et de communication) au Bureau national de la gestion des risques et des catastrophes (BNGRC).

Ce camion facilitera l'accès à l'information et à la collecte des données surtout dans les zones enclavées qui n'ont pas accès aux réseaux téléphoniques. Ceci, grâce aux équipements sophistiqués de ce camion « move 4X4 » aménagé en bureau mobile équipé de panneaux solaires et de groupes électrogènes. C'est à partir des données reçues via le réseau de communication par satellites que les autorités concernées pourraient accélérer l'acheminement des aides et des secours.

« Madagascar figure parmi les pays les plus vulnérables aux aléas climatiques comme les cyclones, les inondations ou encore les sécheresses et subit de nombreux dommages et pertes après ces catastrophes.

Mais les préparatifs sont les plus importants et ce camion peut être déployé dans une zone difficilement inaccessible bien avant même la survenue de ces catastrophes », souligne le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation,Tiana Razafimahefa. La formation du personnel du BNGRC devrait commencer la semaine prochaine pour qu'il puisse se familiariser avec les technologies de pointe.