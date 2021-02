Madagascar: Saint-Valentin - D-Lain signe enfin son premier concert à Madagascar

D-Lain sera entouré d'une dizaine de musiciens.

Prévu se tenir l'année dernière, le premier concert de D-Lain a été annulé à la veille du début du confinement. Le chanteur a choisi son jour d'anniversaire et non moins la Saint-Valentin pour honorer le rendez-vous. Dimanche, D-Lain attend environ 300 personnes à l'Arena Ivandry, dans le total respect des gestes barrières et le port de masque obligatoire.

Au programme, les tubes, les singles comptant également les interprétations avec lesquelles il a forgé sa notoriété en remportant haut la main le titre de lauréat du Castel live opéra. Avec un album prévu sortir aux alentours de noël, D-Lain y chantera également quatre nouvelles chansons de son cru.

Parmi ces nouveautés se trouve « Misava », la version malgache de « Through the eyes of love » de Melissa Manchester tiré du film « Ice Castels » sorti en 1978. Évidemment, Misava se pare de la touche personnelle de D-Lain et verse plutôt dans l'afrobeat et les couleurs de la musique malgache. Une chanson d'amour qui lui tient particulièrement à cœur, d'autant plus que c'est une chanson d'amour qui ne laisse pas indifférents même les plus coriaces.

En tout, cela fera une bonne vingtaine de morceaux, soit deux heures trente de show. Pour cette grande première, D-Lain s'entourera d'une dizaine de musiciens dont ceux qui l'ont accompagné depuis le début de l'aventure, tout en comptant quelques invités surprises. Par ailleurs, le chanteur confirme qu'après ce concert, les collaborations avec d'autres artistes rempliront son répertoire.