Madagascar: Malagasy Taste - Rencontre professionnelle du secteur de la gastronomie

Malagasy Taste, réalisé par l'agence Bless day sous la houlette de Lalaina Danielle a été pour ces hôtes une occasion de partage, d'échange et de découverte de la culture Malgache. Il s'agit d'une soirée de réseautage au cœur de la culture et de la gastronomie malgache, organisée le 05 février dernier à l'hôtel Carlton.

Les étrangers et les professionnels du secteur étaient au rendez-vous. Tout en savourant la gastronomie typique des « Lafy Valon'ny Nosy », les invités ont profité d'une ambiance musicale ornée de danses traditionnelles du pays. L'art malgache a également été mis en exergue à travers une démonstration de « Live Painting » par un jeune peintre malgache, ainsi qu'une exposition de ses œuvres. Plusieurs interventions de professionnels ont eu lieu également, mettant en lumière le secteur du tourisme et de la sécurité à Madagascar, ainsi que les grandes richesses de l'histoire et du patrimoine Malgache.

Le réseautage et les retrouvailles entre expatriés et malgaches faisant partie des objectifs du projet, il va sans dire qu'une séance de B to B s'est tenue naturellement, visant la relance des activités et l'entraide entre les professionnels face à la situation de crise actuelle. Pour couronner le tout, plusieurs stands ont exposé divers produits Malgaches, permettant ainsi aux invités d'en découvrir encore plus sur Madagascar, tout en emportant avec eux un souvenir. Aussi, dans le désir de soutenir les enfants malades, 10% des participations ont été versés à l'association Compassion.