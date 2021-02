Madagascar: Nutrition - Agrikoba lance le Koba Fenosoa

Un sac de Koba Fenosoa peut nourrir 166 personnes pour un coût unitaire de 378 ariary

Agrikoba, une entreprise du groupe SMTP se fixe entre autres objectifs de contribuer à la lutte contre l'insécurité alimentaire.

Aliment complet. Le Koba Fenosoa, littéralement, « farine pleine de vertu » mérite bien son nom. Ce nouveau produit que vient de lancer la société Agrikoba du groupe SMTP est en effet une gamme de farine améliorée à haute valeur nutritionnelle.

De haute qualité. « C'est un nouveau produit destiné à contribuer à la prise en charge de la malnutrition à Madagascar », a déclaré un responsable d'Agrikoba lors de la cérémonie de lancement qui s'est déroulée le 4 février dernier au Motel de Tanà Anosy. Formulé en collaboration avec l'Office National de la Nutrition (ONN), le Koba Fenosoa qui est à base de céréales, de légumineuses et d'autres plantes naturelles, a un apport nutritif et énergétique de haute qualité. Plus précisément, ce produit alimentaire est composé de farine de maïs, de farine de soja, de farine de riz rouge, de sucre et de lait en poudre.

Il est enrichi en calcium et minéraux. « Le Koba Fenosoa a été́ conçu dans le cadre de la lutte contre la malnutrition chronique et dans la prise en charge des cas de malnutrition aiguë. C'est un produit qui a été́ formulé de façon à convenir aux enfants et aux adultes ». Un produit qui est également accessible au plus grand nombre. « Avec un sac de 25kg, nous pouvons donner un repas à 166 personnes pour un cout unitaire de 378 ariary », précise Agrikoba. Par ailleurs, sa fabrication à Madagascar répond aux normes sanitaires et industrielles les plus élevées.

Anjaramasoandro. Ce nouveau produit confirme le leadership d'Agrikoba dans la fabrication d'alimentation nutritionnelle. Cette entreprise du groupe SMTP est présente dans le secteur de la transformation agro-alimentaire depuis 2015. Plus particulièrement dans la transformation du maïs. Elle fait partie de la plateforme Anjaramasoandro SBN (Sun Business Network), un réseau regroupant plusieurs entreprises du secteur privé œuvrant dans l'amélioration de la nutrition à Madagascar.

Agrikoba se fixe entre autres objectifs d'intégrer le maïs, un aliment à haute valeur nutritive dans les habitudes alimentaires des Malagasy, et de contribuer ainsi à la réduction du taux de malnutrition chronique chez les femmes enceintes et les enfants de moins de cinq ans. Agikoba participe également à la prise en charge de la malnutrition aiguë et à la lutte contre l'insécurité alimentaire.