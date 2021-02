Madagascar: Athlétisme - Norolalao Andriamahazo, candidate pour un dernier mandat

Après 2012 et 2016, elle veut boucler la course avec les Jeux des Îles de l'Océan Indien en 2023.

Élue à la tête de la Fédération malgache d'athlétisme en 2012, Norolalao Andriamahazo se présente pour la dernière fois à la présidence de la FMA. Elle a les yeux sur les Jeux des Îles à domicile en 2023. « C'est une bonne chose pour l'athlétisme d'accueillir les JIOI. Nous espérons que l'État va investir et voir de près pour la préparation de ces jeux. Un nouveau stade sera construit à Imerintsiatosika selon les déclarations du président de la République et vivement le début des travaux.

Mais avant cela, il faut rénover le Stade d'Alarobia sans attendre les Jeux où la piste en tartan est en piteux état et ne permet pas aux athlètes de s'entraîner dans de bonnes conditions », a souligné, la présidente de la FMA. L'état du tartan à Alarobia où on voit apparaître le goudron, entraîne des problèmes de jointure, de genoux et de cheville pour les athlètes.

En attendant, la FMA s'active déjà à la préparation de la relève et des athlètes en les envoyant dans les centres d'entraînements à travers la bourse Confejes à Dakar et à Maurice. « Pour les athlètes locaux, il y a un programme avec la Confédération Africaine à travers le Groupe Performance jeunes locaux, mais, vu la situation de la Covid-19, son lancement a été reporté », a-t-elle continué.

Lors des précédentes éditions des jeux, l'athlétisme est la discipline la plus pourvoyeuse de médaille pour la Grande Ile. « Pour atteindre cet objectif, il n'y a pas de miracle et il va falloir lancer la préparation dès maintenant. La FMA va préparer des athlètes dans les concours avec comme objectif le podium et sans oublier la domination des courses de demi-fond et de fond ».

La présidente de la FMA est sous mandat avec la confédération africaine d'athlétisme en tant que conseillère et représentante féminin pour la Zone 5 regroupant les pays de l'Afrique-Australie jusqu'en 2023. « C'est mon dernier mandat et vu aussi que je suis élue au sein de la Confédération africaine et je dois les honorer », a-t-elle conclu.