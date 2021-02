Madagascar: Assoumacou Béatrice - Un départ provisoire ou définitif ?

Trois membres du gouvernement n'ont pas assisté au Conseil des ministres de la semaine dernière. Il s'agit de Hajo Andrianainarivelo, ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Habitat et des Travaux publics qui, selon une source proche de l'exécutif , avait un problème de santé; de Lalatiana Rakotondrazafy Andriatongarivo, ministre de la Communication et de la Culture qui était en mission en Province, ainsi qu'Assoumacou Elia Béatrice, ministre de l'Enseignement supérieur et des Recherches Scientifiques qui attend l'arrivée de son enfant.

Selon notre source, la MESUPRES arrive au terme de sa grossesse et son accouchement serait attendu dans les jours à venir. Elle est donc actuellement en congé de maternité. Pour l'heure, le gouvernement n'a pas encore désigné celui ou celle qui va assurer son intérim pendant son congé de maternité qui devrait durer trois mois. Logiquement, cette attribution devrait revenir à la ministre de l'Education nationale, Sahondrarimalala Marie Michelle.

Et ce, même si cette dernière semble déjà très débordée avec les nombreux projets de réforme menés au niveau de son département, ainsi que la construction de nombreuses EPP, CEG et lycées manara-penitra à travers le pays. En tout cas, la question est de savoir si le départ d'Assoumacou Elia Béatrice sera provisoire ou définitif.

Exception. En effet, face aux foyers de tensions et nombreux problèmes à gérer actuellement au niveau des universités, il est difficile de croire que le président Andry Rajoelina et le gouvernement Ntsay Christian vont confier le département de l'Enseignement Supérieur et des Recherches Scientifiques à un intérim. Lors de la précédente équipe gouvernementale, l'ex-ministre de la Population, Irmah Naharimamy, pourtant connue comme étant un des fidèles collaborateurs du président de la République, n'a plus retrouvé sa place au sein du gouvernement après un congé de maternité.

Ce fut également le cas de l'ancienne ministre de la Population du temps du régime Rajaonarimampianina, Onitiana Realy, qui a été évincée après le mouvement des 73 députés. Reste à savoir si l'actuelle ministre de l'Enseignement Supérieur réussira à faire exception. L'on sait en tout cas qu'avant sa DPA, Assoumacou Elia Béatrice a déjà réussi à placer ses hommes et femmes de confiance dans les postes à responsabilités au pays mais aussi à l'étranger.

Retouche. Mis à part les problèmes liés à la propagation de la pandémie de la COVID-19 et les menaces de grève dans les universités, le MESUPRES rencontre également une difficulté à payer les salaires de son personnel au niveau des six universités à travers le pays. À l'allure où vont les choses, la situation d'Assoumacou Elia Béatrice risquerait d'amener le président Andry Rajoelina à opérer un remaniement ou tout au moins à apporter une retouche à l'actuelle équipe gouvernementale.

D'autant plus que ce congé de maternité de la ministre de l'Enseignement supérieur arrive pile au moment où le gouvernement doit gérer les actions d'une opposition bien déterminée à renverser le régime. En attendant, le Conseil des ministres qui aura lieu ce jour à Iavoloha pourrait désigner le ou la ministre qui assurera l'intérim de la MESUPRES.