Madagascar: Football - Ibrahim Amada signe avec Al-Markhiya Sporting Club

Ibrahim Amada, un des éléments clés des Barea évoluera en deuxième division au Qatar.

En fin de contrat avec Al Khor, Ibrahim Amada finit par trouver un autre club qatari Al-Markhiya Sporting Club. Son nouveau club évolue en deuxième division du championnat de Qatar.

Reculer pour mieux sauter. C'est ce qu'on peut dire du transfert d'Ibrahim Amada dans un autre club qatari de deuxième division. En effet, l'international malgache a trouvé un point de chute au Qatar. Ibrahim Amada, le milieu du terrain des Barea, évolue désormais au sein d'Al-Markhiya Sporting Club, club de la deuxième division du championnat du Qatar et qui occupe actuellement la cinquième place du championnat local après la 13e journée. Il était en fin de contrat avec l'autre club Al Khor qui évolue dans la première division du championnat après avoir entamé deux saisons (2019 et 2020). La signature de son contrat avec son nouveau club a été faite lundi et ce contrat durera jusqu'à la fin de la saison.

Ibrahim Amada est une pièce maîtresse des Barea. Il a été promu capitaine lors de la quatrième journée des éliminatoires de la CAN 2021 opposant Madagascar au Côte d'Ivoire à Toamasina en novembre dernier, puisque Abel Anicet a été bloqué en Bulgarie en raison du résultat de son test Covid-19. En effet, Ibrahim Amada a fait parler de lui au cours des qualifications de la CAN. En étant l'auteur du meilleur but de la CAN 2019 en Egypte, il était ensuite le héros national lors de cette dernière rencontre à Toamasina. C'était grâce à son but à la 51e minute que les Barea ont pu tenir en échec (1-1) les Eléphants, et se retrouver à la deuxième place de son groupe avec 7 points. Quelques jours après cet exploit, avec ce missile contre les Ivoiriens, il est sélectionné deuxième du top but sur Bein Sports.

Le premier match d'Ibrahim Amada avec l'équipe nationale était en 2008. Il a ensuite quitté la Grande île à l'âge de 21 ans pour rejoindre JS Kabylie en Algérie. Cela fait déjà dix ans que l'ancienne L'académie Ny Antsika continue son aventure à l'étranger. L'Al-Markhiya Sporting Club est le septième club de sa carrière professionnelle s'il était resté huit ans en Algérie auparavant.