Afrique: Tournoi UFOA/A - u17 / Sénégal - Mauritanie (4-0) - Les Lionceaux atomisent les mourabitounes et filent en demies

Le Sénégal s'est hissé hier, mardi 9 février, en demi-finales du tournoi U17 de l'Ufoa A pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations (CAN) de la catégorie prévue au Maroc. Pour la deuxième et dernière journée du groupe A, les Lionceaux ont enchaîné par une seconde victoire en exerçant une nette domination sur la Mauritanie (4-0).

Après leur succès obtenu d'entrée face à la Gambie (4-2) en ouverture du tournoi UFOA U-17, l'équipe du Sénégal a enchainé hier, mardi au stade Lat Dior en surclassant les cadets de la Mauritanie sur la marque sans appel de 4 à 0 pour le compte de la deuxième et dernière journée du groupe A. Les Lionceaux ont dominé leurs adversaires d'un bout à l'autre de la rencontre. Ils n'ont vite annoncé la couleur en s'ouvrant le chemin des filets dès la 9e minute de jeu.

Homme du match après son triplé face au Babies Scorpions de la Gambie, Ibou Sané s'est chargé de lancer son équipe. Suite à une faute commise sur Modou Niang suivie d'un coup franc exécuté par Ousmane Diop, le jeune buteur du club Génération Foot profite du tir repoussé par le portier mauritanien pour marquer le premier but sénégalais.

Après ce but matinal, les poulains de Malick Daff restent dominateurs dans le jeu même s'ils pêchent dans le dernier tiers. Ils parviendront toutefois à aggraver le score à la 45e minute de jeu. Suite à une action bien combinée sur le côté gauche, Ousmane Diop va réussir une fulgurante pénétration dans la surface. Ce qui lui permet ensuite d'ajuster le portier mauritanien et signer le deuxième but de son équipe.

Au retour des vestiaires, les Lionceaux maintiendront le même rythme. En multipliant les assauts, les Lions se procurent de nombreuses occasions. Modou Niang corsera l'addition sur une belle frappe. Mamadou Gningue va clore la marque en marquant le quatrième but. Avec ce second succès en les Lionceaux s'adjugent de la première place et se qualifient dans le dernier carré.

La Mauritanie décroche le deuxième ticket suite à la disqualification de la Gambie pour fraude sur l'âge. En demi-finale, les Lionceaux et Mourabitounes croiseront demain jeudi, respectivement la Guinée Bissau et le Mali. L'équipe Bissau-guinéenne a été battue hier, mardi par le Mali sur la marque de 5 à 0 en match de classement du groupe B au stade Lat Dior de Thies. Les finalistes valideront leurs tickets pour la Can U17 prévue en mars prochain au Maroc.