Sénégal: Après une dizaine de jours de bombardements - L'armée reprend le contrôle de quatre bases rebelles

Les opérations de sécurisation et de restauration de l'autorité de l'État, enclenchées dans le sud de Ziguinchor depuis plus de 10 jours, ont permis à l'armée sénégalaise de reprendre le contrôle de quatre grands bastions rebelles jusque-là détenus par les combattants du Mouvement des forces démocratiques de Casamance (Mfdc).

Depuis le 25 janvier dernier, l'armée a entamé une vaste opération de sécurisation au sud du département de Ziguinchor, dans la ligne frontalière avec la Guinée-Bissau. Elle a été rythmée par des bombardements à l'arme lourde. Plus de 10 jours après, quatre bases rebelles sont tombées entre les mains des militaires. Il s'agit de Badiong (avec à sa tête Paul Aloukassine), Boussoloum, Bouman, dans la forêt de Blaz, mais surtout du bastion historique de Sikoune (dirigé pendant longtemps par Compasse).

Et ce sont quatre compagnies qui ont conduit à la chute de ces bases rebelles aux mains des combattants du Mfdc depuis plus de trois décennies. Ces opérations de sécurisation et de restauration de l'autorité de l'État dans la commune de Boutoupa Camaracounda et de DJibanar ont été menées par le bataillon de commandos de la base militaire de Thiès, le 3ème bataillon d'infanterie venu de Kaolack, celui des parachutistes implanté à Thiaroye et le génie militaire venu de Bargny qui a réalisé les pistes nouvellement créées.

Au terme des opérations Charly (3e bat) et Bravo (commandos) qui ont permis à l'armée de détruire plusieurs hectares de champs de chanvre indien et récupéré en même temps des munitions explosives, le commandant de la zone militaire n° 5 a rassuré les populations et prévenu les rebelles.

Selon le colonel Souleymane Kandé, tout est sous contrôle et que les villageois peuvent y revenir. « Aucune exaction commise sur les civils par les combattants du Mfds, a-t-il fait savoir, ne sera tolérée ». Toute exaction, a prévenu le colonel Kandé, sera considérée comme une déclaration de guerre. Depuis le 25 janvier, l'armée a conduit plusieurs actions pour neutraliser les bandes armées installées dans ces forêts de Blaz et de Mbissine.

Le bastion historique de Sikoune tombe

« Cette opération est motivée par le fait que, durant ces trois derniers mois, nous avons constaté que les bandes armées ont mené plusieurs exactions sur les populations. Les événements les plus récents et plus marquants, c'est la tuerie à Niadhiou avec les deux jeunes qui avaient disparu en novembre et dont les restes humains ont été retrouvés deux mois plus tard. Il y a eu les exactions contre les populations dans la forêt de Toubacouta. Ces deux événements majeurs ont suffi à déclencher cette opération », a rappelé, hier, Souleymane Kandé au terme d'une visite de terrain. Depuis plus de 30 ans, les populations de ces villages frontaliers avec la Guinée-Bissau ont été contraintes de quitter ces localités aujourd'hui aux mains des armées.

Le temps de la reconstruction

Pour créer les conditions propices à un retour imminent des populations, l'armée a décidé, à travers cette opération, d'attaquer les positions rebelles et de ratisser large. L'autre objectif est de permettre à l'État d'y dérouler ses projets, notamment avec le Puma et le Pudc. Avec les bases rebelles qui sont tombées, le colonel commandant la zone militaire n° 5 a renseigné que l'armée va en profiter pour s'établir à nouveau au niveau de la frontière avec la Guinée-Bissau, en créant des postes militaires, afin de contrôler tous les points de passage non officiels et par lesquels transitent les trafics illicites et toutes les marchandises frauduleuses.

Considérant que tous les objectifs de l'opération ont été atteints, le colonel Kandé a demandé à toutes les populations déplacées sur le territoire national ou réfugiées en Guinée-Bissau et en Gambie de « rentrer rapidement dans leurs terroirs parce qu'elles bénéficieront du soutien de l'État pour les aider à se réinstaller ».

Aussi, a-t-il poursuivi, dans cette action de reconstruction, le Chef d'état-major général des armées (Cemga) a, depuis le mois de juillet 2020, consenti une enveloppe de 100 millions de FCfa pour aider à la reconstruction des villages au niveau de Mbissine et de Bindialou. Au cours de cette opération, l'armée a également saisi une quinzaine de vélos, du bétail, des armes, trois motos taxis (jakarta), des calèches...