Sénégal: Casamance / Les grandes bases rebelles de Badiong, Sikoun, Blaz, Boussoloum demantelees - L'armée exhibe ses «trophées de guerre»

«Opération bravo» et «Opération Charlie» : ce sont les noms de code donnés aux opérations menées par l'Armée dans le Sud-Est de la région de Ziguinchor depuis une dizaine de jours. Operations qui ont permis de démanteler les grandes bases rebelles de Badiong, Sikoune, blaz, Boussoloum ; des camps abandonnées par des bandes armées acculées, qui ont fui sous l'offensive de l'Armée. Une dizaine de vélos, des moto Jakarta, des charrettes, des marmites ainsi que des minutions et autres matelas et matériels ; c'est le butin abandonné par les éléments armés dans chacune des bases implantées à côté de dizaine d'hectares de chanvre indien à perte de vue. Une visite guidée sur les lieux a permis de faire le surprenant constat.

Délogés et chassés de leurs bases le long de la bande frontalière avec la Guinée-Bissau par l'Armée sénégalaise qui y a mené une grande offensive, les bandes armées ont laissé derrière tout leurs butin et matériel. Un trophée de guerre que l'Armée n'a pas manqué d'exhiber hier, mardi 9 février 2021, lors d'une visite guidée sur les lieux des opérations. L'accès dans ces zones de prédilection des bandes armées est des plus difficiles. En atteste le parcours de combattant effectué, hier mardi, pour accéder à ces lieux, de véritables labyrinthes. Des bastions rebelles complètement perdus dans la foret. C'est sous forte escorte militaire que cette visite guidée dans le théâtre des opérations s'est effectuée, en présence des autorités militaires de la région.

Après Niadiou, dernier village habité, le convoi s'ébranle vers Badiong, la plus grande base rebelle de la zone. 12 kilomètres de poussière à avaler sur une piste sinueuse récemment dégagée par le génie militaire. Sous une forêt touffue, les rayons solaires ont du mal à se signaler. Et c'est bien là que les bandes armées ont élu domicile, depuis des années, avant d'être récemment délogées par l'Armée. Pas l'ombre d'un seul rebelle sur place, seul le cri des oiseaux, la présence de la volaille (coqs, canards... ) de matelas, de tenues abandonnées vous renseigne sur la présence humaine.

Badiong, cette grande base rebelle est tombée ; ses pensionnaires qui ont capitulé ont disparu. Le nouveau maitre des lieux, le Lieutenant-Colonel Mathieu Diogoye Sène, Commandant du 3e Bataillon d'Infanterie de Kaolack, a dirigé le Groupement Tactique Interarmes de «l'Opération Charlie». L'officier supérieur contrôle, avec ses troupes, cette bases ; une véritable forteresse avec des bunkers. Des moto Jakarta, des dizaines de vélos, des charrettes, des marmites, des minutions ont été abandonnés sur place par les bandes armées qui ont laissé derrière du matériel de cuisine et autres tenues et chaussures.

Intitule de se renseigner sur le bilan de pertes humaines. La hiérarchie militaire reste aphone, même si le Lieutenant-Colonel Sène, le patron des Armées dans la région, le Colonel Souleymane Kandé, Commandant de la Zone militaire No 5, estiment que les éléments déclencheurs de cette opération de sécurisation sont motivés par les actes d'exactions perpétrées par les bandes armées qui hantaient le sommeil des populations. Apres Badiong, a quelques kilomètres de Boussoloum, direction Sikoun, une base rebelle du MFDC, un symbole du MFDC qui y avait érigé son Etat-major. Un camp abandonné par les bandes armées qui ont pris la poudre d'escampette, comme signalé par un chef militaire. C'est d'ailleurs le même spectacle qui règne dans les autres sanctuaires rebelles désertés par les éléments armés, comme dans la forêt de Blaz ou encore à Boussoloum.

SOULEYMANE KANDE COMZON NO 5 : «CREER LES CONDITIONS SECURITAIRES DE RETOUR DES POPULATIONS DANS LEURS LOCALITES... »

«Il fallait neutraliser les bandes armées qui s'étaient enkystées depuis très longtemps dans les forêts de Blaz et de Mbissine... », Déclare le Commandant de la Zone militaire N°5, le Colonel Souleymane Kande, qui décline les trois objectifs d'une telle opération militaire dans la zone. «Il s'agissait, pour l'Armée, de créer les conditions sécuritaires propices pour favoriser le retour des populations au bercail... Un processus bien enclenché et qui est irréversible. Il s'agit également, pour nous, de nous rétablir sur la frontière avec la création de postes militaires au niveau de la frontière avec la Guinée-Bissau pour contrôler tous les points de passages. Le troisième et dernier objectif, c'est de détruire toutes les exploitations de chanvre indien installées dans cette forêt de Blaz. Des exploitations industrielles de chanvre indien qui nourrissaient l'économie criminelle des bandes armées qui étaient installées dans cette forêt de Blaz... »

«PLUS QUESTION DE TOUCHER A UN CHEVEU DES POPULATIONS. TOUTES EXACTIONS SUR LA POPULATION SERA INTERPRETEE COMME UNE DECLARATION DE GUERRE»

Le Colonel Souleymane Kandé avertit : «il y'a des lignes rouges qui sont désormais tracées et à ne pas franchir», met en garde le patron des Armées dans la région de Ziguinchor, qui lance un message aux bandes armées. «Toute exaction sur la population sera interprétée comme une déclaration de guerre. Nous sommes intransigeants. Il n'est plus question qu'on touche à un cheveu des populations», martèle l'officier supérieur qui tient à préciser que l'Armée jouera pleinement sa mission auprès des populations. Créer des conditions pour le retour des populations reste le sens principal de cette opération militaire. Une offensive qui a permis de déloger les bandes armées de leurs bases. La base de Badiong restait, jusque-là, la force du MFDC, avec deux grands chefs rebelle à savoir Compass Diatta et Paul. Une base démantelée par l'Armée, a tenu à préciser le Colonel Kande qui signale que la base de Sikoun également été démantelée. Il reste juste un symbole du MFDC. Ce camp qui est un Etat-major du MFDC, mais la force du Mouvement est matérialisée par le camp de Badiong, la plus grande base rebelle du MFDC.

Chassés de leurs bases, les bandes armées ont laissé derrière des camps abandonnés qui présentent encore les stigmates des intenses bombardements de l'Armée qui contrôle ces forêts dans lesquelles s'étaient enkystées les bandes armes depuis des années. Une zone hostile, occupée aujourd'hui par l'Armée qui balise le chemin pour le retour des populations déplacées dans leurs villages. Aucune communication téléphonique n'est possible, du moins avec les réseaux traditionnels. «Dites à mes parents que je suis là, je me porte bien», nous confie discrètement un soldat de l'Armée sur place