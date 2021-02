Sénégal: Sédhiou / Revue du protocole sanitaire dans les écoles du sud contre le Covid-19 - Le quitus de l'inspecteur d'académie après constat

L'inspecteur d'académie de Sédhiou a procédé hier, mardi 9 février, à une tournée dans quatre établissements scolaires témoins de l'axe sud du département de Goudomp non loin de la frontière avec la Guinée-Bissau. Elèves, corps professoral et tenants de l'administration scolaire ont témoigné de l'effectivité du respect des mesures barrières contre le covid-19. Ce même constat s'est offert à l'hôte du jour, Papa Gorgui N'diaye, qui n'a pas manqué d'exhorter ses agents à la persévérance pour booster les performances scolaires mieux que par le passé.

Après une circulaire adressée à l'ensemble des chefs d'établissement de la région relative au respect du protocole sanitaire dans les écoles, l'inspecteur d'académie de Sédhiou a effectué hier, mardi 9 février une visite de terrain dans l'axe SudEst du département de Goudomp pour constater de visu l'effectivité de la mesure. Au lycée de Karantaba, le censeur des études Souleymane Diémé rassure : «chaque matin nous arrivons ici à l'école aux environs de sept heures pour mettre en place le dispositif sanitaire. Chaque élève se lave les mains, porte son masque correctement et les professeurs aussi veillent au respect du protocole y compris le gel hydro alcoolique». Ces mêmes assurances sont constatées dans le collège d'enseignement moyen où le principal Bassirou Touré déploie manifestement des efforts pour tenir bon le management de l'école.

A Tanaff, le lycée qui polarise plusieurs dizaines de villages de cette zone de frontière ne déroge pas à la règle. Son proviseur Djibril Sagna le confirme. «Nous avons mis à l'entrée de l'école trois dispositifs de lavemain. Nous veillons à ce que tous, y compris les visiteurs se lavent les mains avant d'entrer dans l'enceinte de l'école. Et comme vous le constatez, le gel est partout et les masques aussi sont disponibles pourtous grâce au ministère de l'éducation nationale et certaines bonnes volontés du terroir» dit-il.

L'ENGAGEMENT DU GOUVERNEMENT SCOLAIRE

Une sensibilisation horizontale entre apprenants est également de mise si l'on en croit Mlle Aïda Sané élève en classe de 1ère S2 et présidente du gouvernement scolaire du lycée de Tanaff. «Ici, les élèves respectent les mesures barrières en se lavant les mains ou en utilisant le gel hydro alcoolique. Notre gouvernement scolaire fait souvent le tour des salles de classe pour rappeler le respect du protocole sanitaire en permanence», confirme la demoiselle.

A Simbandi Brassou, plus au Sud-Ouest, l'ensemble du corps professoral du lycée témoigne du respect du protocole sanitaire à la grande satisfaction ici comme partout ailleurs de l'inspecteur d'académie de Sédhiou Papa Gorgui N'diaye. «Nous sommes globalement satisfaits du niveau de respect du protocole sanitaire dans les quatre établissements scolaires visités. Nous avons effectivement vu un dispositif complet à l'entrée de chacune des établissements visités. Elèves et professeurs ont tous porté le masque, c'est vraiment rassurant ce dont nous avons constaté ce matin. Des efforts sont donc faits pour rendre effectif le protocole sanitaire dans les établissements scolaires», a notamment souligné l'IA de Sédhiou en compagnie de Diokine Mandika le chef du bureau en personnel et de son chargé de communication.

Seul bémol, dans l'ensemble de ces localités visitées, le relâchement du port de masque bien manifeste au sein des communautés. Et l'inspecteur d'académie de demander à l'école de donner en modèle. «Il revient à l'école de jouer son véritable rôle d'asseoir les comportements avec un bon respect des mesures d'hygiène individuelles et collectives et ensuite les transmettre à la communauté», plaide-t-il.

A Karantaba le sous-préfet Gormak N'diaye tout comme son collègue de Tanaff Ousmane Sané, ont rassuré de leur fermeté à faire observer les mesures barrières comme souhaitées et autres soutiens à la promotion de l'école.