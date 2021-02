Cote d'Ivoire: Enseignement supérieur - L'Université virtuelle de Côte d'Ivoire se fait connaître du public

Créée le 9 décembre 2015 par la volonté du Président Alassane Ouattara, l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire (Uvci) est une structure nationale. Elle a pour mission première de contribuer au développement du numérique éducatif en Côte d'Ivoire.

Cette mission est plus ou moins connue par le grand public, des structures nationales et surtout des établissements qu'elle a pour mission d'accompagner par la formation en présentiel et surtout dans leurs offres de formation ouvertes à distance.

Dans l'objectif de se faire connaître, elle a engagé depuis quelques jours, des initiatives de communication à l'effet de présenter sa pédagogie basée sur les Tic ou sa techno-pédagogie innovante et inédite. Dans son plan de lobbying présenté le mardi 9 février 2021, l'Uvci démontre qu'elle s'appuie sur un environnement numérique intégré qui exige d'enseigner, de former et d'encadrer autrement.

Elle a mis en place à cet effet, un démonstrateur depuis 2016. Ce démonstrateur qui enregistre plus de 6000 étudiants inscrits en 2020, forme dans la filière Informatique et Sciences du numérique avec à ce jour sept spécialités en Licence (Développement d'Application et e-Services, Réseaux et Sécurité informatique, Bases de données, Multimédia et Arts numériques, Communication digitale, e-Commerce et Marketing digital, e-Administration et Transformation digitale), quatre spécialités en Master (Blockchain, Cybersécurité et Internet des objets, Big data analytics, Marketing et Communication digitale), deux spécialités en Master professionnel (Monétique et Sécurité des transactions, Intelligence géo spatiale) et une école doctorale de quatre spécialités (Blockchain, Cybersécurité et Internet des objets, Big data analytics, Marketing et Communication digitale).

Elle se veut une réponse aux problématiques de l'enseignement supérieur que sont : l'accès à un enseignement de qualité, l'employabilité des apprenants et le respect du calendrier académique.

Elle dispose pour ce faire de plateformes dématérialisées spécialisées pour la gestion de la formation. Son dispositif d'encadrement et d'accompagnement à l'insertion professionnelle composé de FabLab et d'incubateur lui permet de totaliser six startups régulièrement constituées en Société à responsabilité limitée (Sarl) et plusieurs autres startups en cours de constitution.

L'Université forme aux nouveaux métiers du numérique. Les formations sont certes pertinentes car pourvoyeuses d'emplois, cependant, le modèle techno-pédagogie qui est mis en œuvre nécessite de la part de l'étudiant des efforts d'appropriation.

La première promotion de Licence sortie en novembre 2019, a enregistré un trimestre après un taux d'insertion de plus de 90%.

Son crédo est de « voir l'étudiant autrement et veiller à sa satisfaction ». L'étudiant est considéré comme « un client » de l'institution. Par ailleurs, vu le manque de visibilité auprès du grand public, l'Uvci a mis en place une stratégie d'accompagnement et d'encadrement pour faciliter l'intégration des nouveaux étudiants et ainsi qu'à leur appropriation aux plateformes de formation, grâce à la contribution des communautés d'étudiants installées sur toute l'étendue du territoire.