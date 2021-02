Sénégal: Levée de l'immunite parlementaire d'Ousmane Sonko - L'Assemblée nationale se met en branle

L'Assemblée nationale va examiner le processus de levée de l'immunité parlementaire du député Ousmane Sonko cité dans une affaire de mœurs. Après avoir été saisie par le Procureur général près la Cour d'appel de Dakar, elle a convoqué deux réunions demain, jeudi 11 février, à 12 heures et à 13 heures. La première concerne les membres de son bureau et la seconde ceux de la conférence des présidents.

Le député et leader du parti Pastef, Ousmane Sonko pourrait voir son immunité parlementaire être levée dans les prochains jours. Le cas échéant, le parlementaire visé par une plainte pour « viols répétitifs et de menaces de mort » serait à la disposition de la justice.

En effet, l'Assemblée nationale a été saisie par la Justice. Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, a transmis à son président une requête du Procureur général près la Cour d'appel de Dakar pour la levée de l'immunité parlementaire du député Ousmane Sonko, nous informe-t-on. Sur ce, Moustapha Niasse a convoqué ce jeudi 11 février à 12 heures les membres du bureau de l'Assemblée nationale. Ils sont au nombre de 18 sans le président. Il s'agira donc en plus du président, des 8 viceprésidents, des 6 secrétaires élus, un Questeur, un vice-questeur et les deux présidents de groupes parlementaires régulièrement constitués.

Une deuxième phase s'en suivra à 13 heures le même jour. Ce sera la réunion de conférences des présidents. Le Président de l'Assemblée nationale, les 8 vice-présidents, les 14 présidents de commissions, les 2 présidents de groupe parlementaire et un représentant des Non- inscrits vont prendre part à cette rencontre. Selon notre source, une commission régulière sera installée à l'issue des deux réunions. Elle va ainsi élire une commission ad hoc composée de 11 membres dont 8 de la majorité présidentielle, 2 de l'opposition et 1 non-inscrit.

Par conséquent, cette commission sera ratifiée par une plénière et travaillera pour le compte de l'Assemblée nationale. Par la suite, elle va entendre le député Ousmane Sonko ou son représentant et va décider de la levée ou non de son immunité parlementaire. Selon Aymérou Gningue, «l'Assemblée nationale va travailler dans le respect strict des dispositions de notre règlement intérieur ».

Accusé de « viols répétitifs et de menaces de mort », le député et leader du parti Pastef/Les Patriotes avait refusé de déférer à la convocation de la Section de recherches de la gendarmerie lundi dernier. Il avait invoqué son immunité parlementaire. Lors de son point de presse dimanche dernier, il avait déclaré qu'il serait à la disposition de la justice une fois son immunité parlementaire levée.

Pour rappel, le 2 février dernier, une jeune femme de 20 ans, employée du salon de massage « Sweet Beauté Spa » que fréquentait le député, a déposé une plainte pour « viols répétitifs et menaces de mort » devant le commandant de la Brigade de recherche de la gendarmerie de Colobane contre le leader du Pastef/les Patriotes. Des allégations réfutées par le député qui accuse le gouvernement de comploter contre lui.