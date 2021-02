Sénégal: Babacar Ndiaye, président de Teungueth FC - «Aux joueurs maintenant de marquer l'histoire»

L'équipe de Teungueth Fc va aller samedi prochain à la conquête de l'Afrique avec le démarrage de la phase finale de la Ligue africaine des champions. Selon son président Babacar Ndiaye, l'équipe rufisquoise qui s'envole ce mercredi pour la Tunisie, tout est prêt pour engager la compétition et « marquer l'histoire ».

L'équipe de Teungueth s'envole ce mercredi pour Tunis où elle démarrer ce samedi 13 février, la phase de poule de la Ligue des champions face à l'Espérance de Tunis.

Selon le président du club Babacar Ndiaye, l'équipe rufisquoise est prête pour entrer dans la compétition africaine. « Il y a le protocole sanitaire à respecter. Il va falloir tester l'effectif et ceux qui tournent autour de l'équipe. A partir de là, le coach choisit ceux qui sont aptes et son groupe de performance. Il y a le management qui suit, les hôtels et le bus. Tout est en place», a t-il indique

Le président Teungueth souligne que pour cette phase de poules, son équipe sera attendue même s'elle est considérée comme un outsider de son groupe. «Il y a beaucoup plus de pression que lorsque l'on se rendait chez le Raja Casablanca. Personne ne pariait pour nous et on nous donnait éliminer. Nous sommes toujours dans la peau d'outsider. Mais quand vous éliminez le Raja, vous êtes attendus. Cette fois nous allons rencontrer des équipes plus déterminées et plus regroupées», confie-il.

Après avoir décroché cette historique qualification dés la première expérience, le président Babacar Ndiaye pense que son équipe a assez de visibilité en intégrant la phase de poule. «Les joueurs ont une bonne visibilité et c'est à eux de le concrétiser sur le terrain. Il n'y a pas de problèmes financiers. Les joueurs ont reçu leurs salaires et les primes de qualification. Tout est en place. Les joueurs sont motivés financièrement. Ils ont eu l'occasion de se mettre en valeur. Ils ont le niveau. Si vous avez la possibilité de jouer la Ligue des champions avec tout ce qui est comme visibilité. C'est la meilleure visibilité qu'un joueur sénégalais puisse avoir maintenant. C'est aux joueurs maintenant de marquer l'histoire. Ils ont déjà fait un pas en entrant dans les phases de poules de la Ligue africaine des champions», souligne-t-il, avant d'ajouter : «Maintenant, c'est un championnat et il reste six matchs à disputer. Quand vous jouez le match à l'extérieur, si vous ne pouvez pas gagner, il faut essayer de ne pas le perdre. Sinon, vous pouvez reprendre les trois points au match retour. C'est un championnat, il y a deux équipes sur quatre».